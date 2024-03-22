Güneşspor’a teşekkür ziyareti

Teşekkür amaçlı ziyaretle ilgili Kocaelispor Futbol Akademisi sosyal medya hesaplarından şu paylaşım yapıldı: “Kocaelispor Futbol Akademisi olarak ilimizin değerli kulüplerin Kocaeli Güneşspor Kulübü’ne ziyarette bulunduk. 2010 Doğumlu Eren Can ve Ediz Neşe’nin transferleri konusunda bizlere desteklerinden ve misafirperverliklerinden dolayı Başkan Nebil Uzun nezdinde tüm yönetim ve teknik ekibe teşekkür eder, başarılar dileriz”

Kaynak: SPOR SERVİSİ