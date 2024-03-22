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Yabancı bankalar, faiz kararını nasıl karşıladı?

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Merkez Bankası'nın 500 baz puan ile beklentilerin üzerindeki faiz artırım kararı olumlu karşılandı. Yabancı bankalar, sürpriz faiz kararının cesaret verici buldu. Değerlendirmelerde TCMB'nin kararlı olduğuna dikkat çekilirken, hedeflerin gerçekçi göründüğü belirtildi.

Yabancı bankalar, faiz kararını nasıl karşıladı? mask
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Yabancı yatırım kuruluşları, Türkiye Cumhuriyet  Merkez Bankası'nın (TCMB) 500 baz puan ile beklentilerin üzerindeki faiz artırım kararını olumlu karşıladı.

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını dün 500 baz puan artırarak yüzde 45'ten 50'ye çıkarmıştı.

Uzmanlar gibi yabancı yatırım kuruluşları da TCMB'nin aldığı "sürpriz" faiz kararı ve PPK metninin, bankanın enflasyonla mücadelede ne kadar ciddi ve kararlı olduğunu gösterdiğini vurguladı.

GOLDMAN: ENFLASYONDA SERT DÜŞÜŞ BEKLİYORUZ

ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs'ın Türkiye raporunda, "TCMB'nin söz konusu faiz kararının, bankanın fiyat istikrarını sağlamaya dair kararlılığı ve geleneksel politikalara bütünüyle geçişe yönelik güvenilirliğini artırabileceğini düşünüyoruz. Faiz artırımının yerel seçimlere iki haftadan az bir süre kala yapılması sinyal etkisini daha da güçlendirdi." denildi.

Raporda, TCMB'nin, sıkılaşma eğilimini koruduğu ve mevcut para politikası durumunun aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentilerinin öngörülen tahmin aralığına yakınsanana kadar korunacağını tekrarladığı kaydedildi.

TCMB'nin anketinde yıl sonu enflasyon beklentisinde görülen artışın büyük ölçüde geriye dönük bakışı yansıttığı belirtilen raporda, "Enflasyon beklentilerinin yükselmediğini düşünüyoruz. Söz konusu kararın yeni bir sıkılaşma döngüsünün başlangıcı olduğunu düşünmüyoruz. Bu adım, TL'de değer kaybı beklentilerinin önüne geçebilmek ve enflasyon beklentilerini düşürmek amacıyla atıldı." ifadeleri kullanıldı.

Raporda, enflasyonun yılın ikinci yarısında sert bir şekilde düşmeye başlamasıyla yıl sonunda yüzde 33'e gerilemesi ve TCMB'nin üçüncü çeyrekten itibaren faiz indirimlerine başlamasının beklendiği kaydedildi.

HSBC: CESARET VERİCİ VE OLUMLU

Merkezi İngiltere'de bulunan çok uluslu yatırım bankası HSBC de müşterilerine gönderdiği raporda, TCMB'nin beklenmeyen faiz artırım kararıyla ilgili, "Yaklaşan seçimlere rağmen para politikasının kararlılıkla sıkılaştırılması cesaret verici ve olumlu." değerlendirmesinde bulundu.

Faiz koridorunun genişletilmesi kararının da gelecek dönemlerde TCMB'nin farklı önlemler ve/veya likidite yönetimi araçlarını kullanmaya devam edebileceğini gösterdiği kaydedilen raporda, TCMB'nin piyasa likidite koşullarını izleyeceği ve gerektiğinde sterilizasyon araçlarını kullanacağı bildirildi.

DEUTSCHE BANK: HEDEFLER GERÇEKÇİ GÖRÜNÜYOR

Alman bankası Deutsche Bank da Türkiye ile ilgili yayımladığı raporda, yaklaşık 10 gün önce uzun TL carry trade pozisyonlarını kar ile kapattıklarını anımsatarak, TCMB'nin dünkü faiz kararının ardından yeniden TL'de uzun pozisyon almaya ilişkin güvenli hissettiklerini aktardı.

Yapılan son faiz artışının rezervler üzerindeki baskıları gevşeteceği öngörülen raporda, Türkiye'nin dezenflasyon hedeflerinin gitgide daha gerçekçi göründüğünün altı çizildi.

Kaynak: AA

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22 Mar 2024 - 14:22 - Ekonomi --- Okunma

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