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22 Mar 2024 - 14:34- Siyaset G:

Bünyamin Çiftçi, Habertürk’te projelerini anlattı

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Cumhur İttifakı AK Parti Çayırova Belediye Başkan Adayı Bünyamin Çiftçi, Habertürk TV’de Gazeteci Mehmet Akif Ersoy’un sorularını yanıtladı. Çiftçi, görev süresi boyunca hayata geçirdiği çalışmaları ve gelecek dönemde yapılması planlanan projeleri anlattı.

Bünyamin Çiftçi, Habertürk’te projelerini anlattı mask
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31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde saha çalışmalarına devam eden Cumhur İttifakı AK Parti Çayırova Belediye Başkan Adayı Bünyamin Çiftçi, dün Habertürk TV ekranlarında Gazeteci Mehmet Akif Ersoy’un konuğu oldu. Ersoy’un Çayırova’nın dünü, bugünü ve yarınlarına yönelik sorduğu sorulara yanıt veren Bünyamin Çiftçi, geçmiş dönemde yaptığı çalışmaları ve gelecek dönemde hayata geçirmeyi planladıkları projeleri canlı yayında anlattı. Göreve gelir gelmez, Çayırova’nın gelecekteki nüfus sayısını belirlediklerini ve buna yönelik ne adımlar atmaları gerektiğini planladıklarını aktaran Çiftçi, bu bağlamda da bir yol haritası oluşturduklarını açıkladı. Sevince Mağazası’yla ihtiyaç sahiplerinin her zaman yanında olduklarını vurgulayan Çiftçi, İlçedeki yetim ve öksüzlerle 5 yıl boyunca yol yürüdüklerini ve bunu da belediyenin asli görevlerinden biri haline getirdiklerini açıkladı.

 

BİRÇOK ESER HAYATA GEÇİRİLDİ

Engelliler Merkezi, Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi, Gençlik Merkezi’ni, Şekerpınar Bilgi Evi ve Aile Sağlığı Merkezi’ni ve ilçenin iki farklı noktasında iki farklı kitap kahveyi açtıklarını belirten Başkan Çiftçi, beyannamede yer alan projelerin yanı sıra, 2019 beyannamesinde yer almayan hizmetleri de ilçeye kazandırdıklarını belirtti. Yaptıkları danışma meclisleri ile beraber vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda yeni projeler için çalıştıklarını ve bunların eseri olarak birçok hizmeti hayata geçirdiklerini belirten Çiftçi, Uçak Park Bilim Merkezi’nin de yakın zamanda hizmete açılacağını söyledi.

 

HASTANE SİSMİK İZOLATÖRLÜ OLACAK

Çayırovalıların en büyük beklentisinin hastane olduğunu ve hastanenin inşaat çalışmalarının başladığını belirten Çiftçi, hastane müteahhidinin deprem bölgesindeki iki hastaneyi inşa ettiğini ve buradaki çalışmalarını tamamladıktan sonra Çayırova Devlet Hastanesi inşaatının çalışmalarının yeniden hızlanacağını açıkladı. Çiftçi, ayrıca Devlet Hastanesi’nin sismik izolatörü olan bir hastane olacağının da müjdesini Çayırovalılara verdi.

 

EĞİTİM İÇİN TÜM İMKANLAR SEFERBER EDİLDİ

Belediye bünyesinde 170 öğretmenleri ve ücretsiz olarak okul öncesi eğitim verdikleri bin 400 öğrencileri olduğunu belirten Başkan Çiftçi, Bilgi evlerinden 5 yıl boyunca 30 bin öğrencinin faydalandığını ve bununla beraber yetişkinlerin de belirli başlı alanlarda kurs eğitimleri aldıklarını belirtti. Yarınların Çayırova’sı için yeni okul alanları ürettiklerini ve ilçeye yeni orta ve yüksek gerilim enerji nakil hattı çektirdiklerini anlatan Çiftçi, spor konusunda da çok iddialı olduklarını ve 5 yılda bin 500’den fazla madalya ve 91 kupa kazandıklarını aktardı. Basketbol takımını 2.5 sene önce kurduklarını ve iki yıl üst üste şampiyon olarak bu yıl birinci ligde mücadele ettiklerini aktaran Çiftçi, amaçlarının madalyalar kazanmak değil, gençleri spora teşvik ederek zihinsel gelişimlerine katkı sunmak olduğunu söyledi.

 

ULAŞIM PROJELERİNE BÜYÜK ÖNEM

Üçlü olsun güçlü olsun anlayışıyla ilçeye çok güzel hizmetler getirdiklerini belirten Çiftçi, sahada da büyük teveccüh gördüklerini dile getirdi. Önümüzdeki dönem için ulaşım projelerine çok önem verdiklerini aktaran Çiftçi, ilçede gelecekte herhangi bir trafik sorunu yaşanmaması adına çalışmalara bugünden başladıklarını belirtti. Kent meydanı inşaatını tamamlayacaklarını ve eğitim, kültür, sanat, spor alanında bugüne kadar yaptıkları çalışmaları daha da geliştirerek sürdüreceklerini belirten Başkan Çiftçi, altyapıların iyileştirilmesi gereken yerlerde bu çalışmaları da yapacaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: Bülten

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22 Mar 2024 - 14:34 Kocaeli- Siyaset --- Okunma

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