Büyükgöz, Gebze’nin çınarlarıyla buluştu

31 Mart’ta gerçekleşecek seçim çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Gebze Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, Yaşlılar Haftası nedeniyle düzenlenen programda Gebze’nin çınarlarını ağırladı. Arapçeşme Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa Büyükgöz’ün yanı sıra AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya katıldı.
BÜYÜKGÖZ: “BÜYÜKLERİMİZE SAYGI MEDENİYET VAR”
Programda konuşan Başkan Büyükgöz, “Yaşlılarımız bizim en değerli hazinemizdir. Biz yaşlıya, anne babaya saygıyı medeniyetin kodları olarak bilen bir milletiz ve nesiliz. Onlar bizim için çok kıymetli. Yaşlı dostu bir belediyecilik anlayışından geliyoruz ve onlara hizmet noktasında elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Hepsine sağlık ve sıhhatteler diliyorum” dedi.
KAYA: “CUMHURBAŞKANIMIZDAN YAŞLILARIMIZA YÖNELİK DEVRİM NİTELİĞİNDE DESTEK”
AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya'da yaşlıların geleceğimize ışık tutan birer fener olduğunu belirterek; “Belediye Başkanımız ve adayımız Zinnur Büyükgöz ve yönetimimizle bu akşamki iftarımızı tecrübeleri ile hayatımıza ışık tutan, başımızın tacı kıymetli büyüklerimizle beraber yaptık. Çınarlarımıza saygı bizim asli görevimizdir. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Ak Partimizin Genel Başkanı, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın yaşlılarımıza yönelik devrim niteliğindeki sağlıktan bakıma kadar hayata geçirdiği sosyal ve ekonomik destekler artarak devam ediyor. Dün olduğu gibi bugünde kıymetli çınarlarımıza olan vefamızı her zaman gösterdik ve göstermeye devam edeceğiz” dedi.
Kaynak: Bülten
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.