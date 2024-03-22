Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
22 Mar 2024 - 14:38- Siyaset G:

60 Evler Dayanışma Derneği Başkanı Ceylan’dan İbrahim Şirin’e destek

ABONE OL Google News Sayfamız

60 Evler Dayanışma Derneği Başkanı Erman Ceylan, AK Parti Derince Belediye Başkan Adayı İbrahim Şirin’i destekleme kararı aldığını açıkladı.

60 Evler Dayanışma Derneği Başkanı Ceylan’dan İbrahim Şirin’e destek mask
ABONE OL Google News Sayfamız

ŞİRİN, 60 EVLER’E ÖNEM VERDİĞİNİ GÖSTERDİ
60 Evler Dayanışma Derneği Başkanı Erman Ceylan, 31 Mart 2024 günü yapılacak olan yerel seçimlerde Cumhur İttifakı Adayı İbrahim Şirin’i destekleme kararı aldığını duyurdu. Erman Ceylan, “Aldığım karar dernek tüzel kişiliğini bağlamamaktadır. Erman Ceylan olarak bu kararı almamdaki en önemli etken semtimizin ve semtlimizin menfaatleri noktasında İbrahim Şirin’in samimi yaklaşımdır. Semtimizden içimizden birinin belediye meclisinde olması noktasında bizlerle istişare halinde olan ve bu noktada ortak bir karar ile semtimizin sevilen sayılan ismi Hıdır Aydın abimizi önemli bir sırada meclis listesine yazan İbrahim Şirin ‘birlikte yöneteceğiz’ anlayışına uygun davranarak sözde değil uygulamada aksiyon almış ve 60 Evler’e önem verdiğini göstermiştir.” dedi.

60 Evler Dayanışma Derneği Başkanı Ceylan’dan İbrahim Şirin’e destek


"SEMTLİSİNİN SORUNLARINI YUKARIYA ULAŞTIRMA KONUSUNDA DOĞRU İSİM"
Meclis üyesi adayı Hıdır Aydın’ın semtin sorunlarını yukarıya ulaştırma konusunda doğru isim olduğunu ifade eden Erman Ceylan, şu açıklamada bulundu:
“Belediye meclis üyesi semtinde mahallesinde sokağında karşılığı olan, Belediye başkanı ile köprü olacak kişilerden seçilmelidir. Senin kadar semtinin semtlisinin sorunlarını dertlenmelidir. Hıdır Aydın abimiz bu semtin takımı Yavuzspor için yıllarca cebinden vermiştir. Hiçbir beklentisi olmadan her yere yetişmeye çalışmış her zaman sorun çözmüştür. Herkesin ulaşabileceği, semtlisinin sorunlarını en yukarıya ulaştırma konusunda doğru isimdir. Biz listemizi yaparız sizde oy verirsiniz anlayışını hangi parti olursa olsun kabul etmiyorum. Aldığım kararın farklı başka nedenleri bulunmakta olup siyasi polemik oluşmaması için paylaşmayı doğru bulmuyorum. Kararımın hayırlara vesile olmasını dilerim”

Kaynak: HABER MERKEZİ

# ifade, HER, parti, Cumhur İttifakı, meclis

22 Mar 2024 - 14:38 Kocaeli/ Derince- Siyaset --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.867.969 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(7)
06

Ceyhan Akgün - Erman Başkan mahallemizin büyük bir kesiminin kalbinde olanları dile getirmiştir. Kendisini gönülden teşekkür ediyoruz.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 22 Mart 15:47
05

Harikalar Sahili - Hıdır bey 60 evlerin en kıymetli insanlarındandır. Yıllarıni emeğini karşılıksız her daim yapmıştır. Yapmaya devam edecektir

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 22 Mart 15:17
04

Derinceli41 - Hıdır abim mahalleye sahip çıkmıştır allah razı olsun

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 22 Mart 15:12
03

İsmail Yılmaz - 60 evlerin Değerli Başkanı Erman Ceylan seninleyiz soran olursa 60 evlerliyiz

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 22 Mart 15:08
02

Jackal - Yakışır başkan Semt için en doğru karar olmuş

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 22 Mart 15:08
Diğer 5 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

ŞOFÖRLER ARANIYOR

*B sınıfı ehliyete sahip, *En az 1 yıllık aktif sürüş deneyimi olan, *En az ortaokul mezunu, *Askerliğini yapmış, *40 yaşını aşmamış, BAY ŞOFÖRLE...

TIR ŞOFÖRÜ ARANIYOR

Gölcükten, Gebze ve Tuzla depolar arası çalıştırılmak üzere tecrübeli TIR ŞOFÖRÜ aranıyor. Tel: 0532 318 42 65

MOBİLYA USTALARI ARANIYOR

Deneyimli ve titiz çalışabilecek, MOBİLYA USTALARI aranıyor. Tel: 0532 671 81 36.

KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

SAYLOG LOJİSTİK bünyesinde değerlendirilmek üzere, İzmit/Kocaeli/Kartepe/Gebze bölgesi oturumlu KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ aranmaktadır. İlgili kişi:...

ÇELİKAN MÜHENDİSLİK ELEMAN ARIYOR

Kartepe Sanayi sitesindeki Çelikan Mühendislik firmamıza İMALAT-KAYNAK USTASI VE YARDIMCI alınacaktır. Tel:0535 353 30 82

USTA VE ELEMANLAR ARANIYOR

Firmamızda çalıştırılmak üzere ahşap ve mobilya işlerinden anlayan USTA VE ELEMANLAR alınacaktır. Maaş + Ssk + Yemek +Ulaşım İrtibat: Recep Kılıç -...

BEDEN İŞÇİSİ ARANIYOR

KOCAELİ / KARTEPE şubemizde çalışmak üzere YÜKLEME ve BOŞALTMA YAPABİLECEK BEDEN İŞÇİSİ personel arıyoruz. TEL: 0 534 274 06 48

PANSİYONDA ÇALIŞACAK PERSONEL ARANIYOR

İzmit'te bulunan pansiyonumuzda çalışacak aşağıdaki niteliklerde elemanlar alınacaktır. *18-30 yaş VASIFSIZ İŞÇİ *Yeni emekli olmuş 30-60 yaş arası...

BAŞOLSAN MAKİNA ELEMANLAR ARIYOR

Fabrikamızda çalıştırılmak üzere, askerliğini yapmış, *MANUEL TORNA OPERATÖRÜ, *CNC TORNA OPERATÖRÜ ve *SOLİD CAD CAM ELEMANLARI alınacaktır. BA...

PERSONEL ARANIYOR

Körfez‘deki Basınçlı Kap imalatı sektöründe faaliyet gösteren fabrikamızda çalıştırılmak üzere *Askerliğini yapmış, *45 yaşını aşmamış GAZALTI, ELE...

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Kocaman’a Gelecek Partisi’nden destek mask
Kocaman’a Gelecek Partisi’nden destek
60 Evler Dayanışma Derneği Başkanı Ceylan’dan İbrahim Şirin’e destek mask
60 Evler Dayanışma Derneği Başkanı Ceylan’dan İbrahim Şirin’e destek
Bünyamin Çiftçi, Habertürk’te projelerini anlattı mask
Bünyamin Çiftçi, Habertürk’te projelerini anlattı
Çetinkaya gönüllere dokunuyor mask
Çetinkaya gönüllere dokunuyor
Çamlıtepe’de Cumhur İttifakı rüzgarı mask
Çamlıtepe’de Cumhur İttifakı rüzgarı
Kocaman: "Yeni kültür merkezi yapacağız" mask
Kocaman: "Yeni kültür merkezi yapacağız"

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL