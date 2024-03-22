60 Evler Dayanışma Derneği Başkanı Ceylan’dan İbrahim Şirin’e destek

ŞİRİN, 60 EVLER’E ÖNEM VERDİĞİNİ GÖSTERDİ

60 Evler Dayanışma Derneği Başkanı Erman Ceylan, 31 Mart 2024 günü yapılacak olan yerel seçimlerde Cumhur İttifakı Adayı İbrahim Şirin’i destekleme kararı aldığını duyurdu. Erman Ceylan, “Aldığım karar dernek tüzel kişiliğini bağlamamaktadır. Erman Ceylan olarak bu kararı almamdaki en önemli etken semtimizin ve semtlimizin menfaatleri noktasında İbrahim Şirin’in samimi yaklaşımdır. Semtimizden içimizden birinin belediye meclisinde olması noktasında bizlerle istişare halinde olan ve bu noktada ortak bir karar ile semtimizin sevilen sayılan ismi Hıdır Aydın abimizi önemli bir sırada meclis listesine yazan İbrahim Şirin ‘birlikte yöneteceğiz’ anlayışına uygun davranarak sözde değil uygulamada aksiyon almış ve 60 Evler’e önem verdiğini göstermiştir.” dedi.







"SEMTLİSİNİN SORUNLARINI YUKARIYA ULAŞTIRMA KONUSUNDA DOĞRU İSİM"

Meclis üyesi adayı Hıdır Aydın’ın semtin sorunlarını yukarıya ulaştırma konusunda doğru isim olduğunu ifade eden Erman Ceylan, şu açıklamada bulundu:

“Belediye meclis üyesi semtinde mahallesinde sokağında karşılığı olan, Belediye başkanı ile köprü olacak kişilerden seçilmelidir. Senin kadar semtinin semtlisinin sorunlarını dertlenmelidir. Hıdır Aydın abimiz bu semtin takımı Yavuzspor için yıllarca cebinden vermiştir. Hiçbir beklentisi olmadan her yere yetişmeye çalışmış her zaman sorun çözmüştür. Herkesin ulaşabileceği, semtlisinin sorunlarını en yukarıya ulaştırma konusunda doğru isimdir. Biz listemizi yaparız sizde oy verirsiniz anlayışını hangi parti olursa olsun kabul etmiyorum. Aldığım kararın farklı başka nedenleri bulunmakta olup siyasi polemik oluşmaması için paylaşmayı doğru bulmuyorum. Kararımın hayırlara vesile olmasını dilerim”

Kaynak: HABER MERKEZİ