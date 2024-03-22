Deniz Mahallesi’nde Dönüşüm Başlıyor

KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

Eser ve hizmet belediyeciliği anlayışıyla Derince’ye birbirinden önemli projeler kazandıran Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, kentsel dönüşüm projelerinde ilçenin çehresini değiştiren adımlar attı. İlk olarak Yenikent Mahallesi’nde 428 daire ve 7 işyerinden oluşan Araptepe Kentsel Dönüşüm Projesini bölgeye kazandıran Başkan Aygün, ikinci kentsel dönüşüm projesini Deniz Mahallesi’nde üç etaplı olarak gerçekleştiriyor.

TOKİ İHALEYİ YAPTI

Deniz Mahallesi’ndeki dönüşüm projesinin ilk etabı olan Makasbaşı Mevkii’ndeki 28,8 dönümlük alanda ilk olarak hak sahipleri ile anlaşmalar sağlanmış ve bölgede yıkım işlemleri tamamlanmıştı. İhale sürecinin 15 Mart tarihinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından TOKİ Toplantı Salonu’nda gerçekleştiği ihaleye 7 firma katıldı. Sürecin tamamlanmasının ardından Ayyıldız Gayrimenkul ve Artı Değer İnşaat ortaklığı ihaleyi kazanan taraf oldu.

239 KONUT VE 39 DAİRE

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, ihale sürecinin tamamlanmasının ardından Ayyıldız Gayrimenkul ve Artı Değer İnşaat ortaklığı yetkilisi iş adamı Şahin Ayyıldız ile birlikte bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile koordineli bir şekilde devam eden çalışmalarla Deniz Mahallesi’nde yerinde dönüşümün en güzel örneklerinden birine imza atılacak. 239 konut ve 39 dükkan için ihale sürecinin tamamlandığı ve çalışmaların bayramın ardından başlayacağını belirten Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, projenin hak sahiplerine ve Derincelilere hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: BÜLTEN