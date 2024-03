6'sı yerli, 13 film vizyona girecek

CESUR BALİNA KATAK

Çocukların ve animasyon tutkunlarının ilgisini çekecek Cesur Balina Katak (Katak: The Brave Beluga), büyük olduğunu kanıtlamak ve çok sevdiği büyükannesinin son dileğini yerine getirmek için tehlikeli bir yolculuğa çıkan küçük bir balinanın hikayesini konu ediniyor. Kanada'daki St. Lawrence Nehri'nin sularında huzur içinde yaşayan genç bir balina olan Katak, hala gri olduğu için arkadaşlarının zorbalığına uğrar. Katak, büyüdüğünü kanıtlamak ve çok sevdiği büyükannesinin son dileğini yerine getirmek için Büyük Kuzey'e tehlikeli bir yolculuğa çıkar. Yol boyunca ölümcül canavarlarla karşılaşan ve beklenmedik arkadaşlar edinen Katak, bu süreçte cesur olmak için büyük olmaya gerek olmadığını öğrenir.

DEMİR PENÇE

Senaristliğini ve yönetmenliğini Sean Durkin’in üstlendiği Demir Pençe (The Iron Claw), Demir Pençe, 1980'lerin başında profesyonel güreşin yoğun rekabet dünyasında tarih yazan Von Erich kardeşlerin hikayesini konu ediniyor. Başarılı bir güreşçi olan Fritz Von Erich, oğullarının da kendisi gibi başarılı olmaları için despot bir biçimde, zalimce yöntemler uygular. Kardeşler, koçları olan babalarının gölgesinde sporda zirveye tırmanırlarken, tüm aile çalkantılı olaylara ve güçlüklere göğüs germek zorunda kalır.

HÜDDAM 4: AHMER

Hüddam 4: Ahmer, çocuk sahibi olmak isteyen bir çiftin hayatına odaklanıyor. Uzun süredir çocuk sahibi olmak isteyen bir Erdem ile Gonca, çocuk sahibi olmak için her yolu deneseler de bir türlü sonuç alamazlar. Bu durum üzerine çift, son çare olarak bir hocaya gitmeye karar verir. Cafer adında bir hocadan yardım alan çift, hayallerine kavuşacakları günü beklemeye başlarlar. Onlar ne kadar bebeklerine kavuşmak isteseler de bu çocuğun doğmaması Erdem ve Gonca için daha hayırlı olacaktır.

QUEEN MARY'NİN LANETİ

Queen Mary'nin Laneti (Haunting of the Queen Mary), Long Island'a kalıcı olarak demirlenen ve perili olduğuna inanılan ünlü “The Queen Mary” gemisinin korkutucu hikayesini konu ediniyor. Fotoğrafçı çift Anne ve Patrick Caulder, küçük oğulları Lukas ile birlikte ünlü ve tarihi yolcu gemisi Queen Mary'ye bindiklerinde gizemli bir olaylar zincirini harekete geçirirler. Birdenbire kendilerini korkunç bir terörün ortasında bulan aile, yavaş yavaş ortaya çıkan gerçekle yüzleşmek zorunda kalır. Lüks yolcu gemisinin görkemli geçmişi pek çok şiddete dayanmaktadı.

SEVMEK YÜZÜNDEN

Ahmet Kapucu yönetmenliğinde vizyona girecek Sevmek Yüzünden, beklenmedik bir anda geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalan ve bu süreçte hemcinsi için mücadele eden güçlü bir kadının hikayesini konu ediniyor. Ayça Ayşin Turan, sürekli anlatılan beyaz atlı prens hikayelerinden bıkıp, kendi hayatına yön vermeye çalışan İdil’i canlandırırken, Serhat Teoman ise yaşadığı kaybın ardından kendi kabuğuna çekilen Ömer’e hayat veriyor.

EFLATUN

Kerem Bursin, İrem Helvacıoğlu ve Nazan Diper’li kadrosuyla vizyona girecek Eflatun, bir adamın sesine aşık olan görme engelli bir kadının hikayesini konu ediyor. Beş yaşındayken görme yetisini kaybeden Eflatun, babasının öğrettiği ses ve gölge oyunları ile ekolokasyon yöntemini kullanarak hayata tutunur. Babasından kalma saat tamircisinde çalışarak geçimini sağlayan Eflatun, kendisine gerçek ile hayalin birbirine geçtiği bir dünya kurar. Onun hayatı, yağmurlu bir günde kendisine şemşiye emanet eden bir adamın sesine aşık olmasıyla bambaşka bir hal alır.

İKİ YÜZLÜ

Bülent Terzioğlu'nun yönetmen koltuğunda oturduğu film, aileye dahil olan bir yabancının gizlediği kişiliğinin ortaya çıkmasıyla yaşanan olayları konu alıyor.

ÖLDÜM BİTTİM

Başrollerinde Ayhan Taş, Arzu Yanardağ ve Burcu Özçelik'in rol aldığı film hastalık hastası bir adamın bir haftalık ömrü kaldığı yanılgısına kapıldıktan sonra yaşananları anlatıyor.

BTOB TIME

Müzikal türündeki film BTOB TIME: Be Together the Movie, BTOB'un verdiği 10. yıl özel konserini ve konserde yaşananları beyazperdeye taşıyor.



EVIE

Korku türündeki film, genç bir kızın deniz kenarında lanetli bir kolye bulması sonrasında başından geçen olaylar konu alıyor.

ÖLÜMCÜL SIR

Ölümcül Sır (The Bricklayer), emekliliğini bir kenara bırakıp işinin başına dönmek zorunda kalan bir ajanın hikayesini konu ediniyor. Bir süredir CIA'e yapılan şantajlar artık kontrol edilemez bir hal alır. Bu durum üzerine teşkilatı en iyi ajanı olan Vail, emekliliğini bir kenara bırakır ve işinin başına geri döner. Çok geçmeden olaylar sıra dışı bir hal alır ve uluslararası bir komployla karşı karşıya oldukları ortaya çıkar. Ekibiyle birlikte olayı çözmeye çalışan Vail, bu süreçte kendisini bir hayatta kalma mücadelesinin içinde bulur.

SIRRINI BİLİYORUM

Timur Acar, Didem Balçın, Beren Gençalp'ın başrollerinde yer aldığı film, hasta olan annesini iyileştirmek için gizemli bir adamla anlaşma yapan Nora'nın hikayesini konu ediyor.

KÖYLÜLER

DK Welchman ile Hugh Welchman'in yönetmen koltuğunda oturduğu film, kendisinden yaşlı bir adamla evlenmeye zorlanan bir kadının hikayesini konu ediyor.