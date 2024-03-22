Gülhan’ı öldürdükten sonra tekme atmış

3 EL ATEŞ EDİLEREK ÖLDÜRÜLDÜ
Olay, 16 Mart günü sabah saatlerinde Darıca Osmangazi Mahallesi Halı Saha Sokak'ta meydana geldi. İşe gitmek için evden çıkan Gülhan Esen, evlenmeden önce arkadaşlık yaptığı Muhammet Tarhan tarafından tabancayla 3 el ateş edilerek öldürüldü. Muhammet Tarhan olayın ardından kayıplara karıştı. Gülhan’ın cenazesi memleketi Erzurum’da toprağa verildi. Yusuf Esen (28) eşini toprağa verirken, katilin yakalanmasını istemişti.
İSTANBUL’DA YAKALANDI
Olayın ardından araştırma başlatan polis ekipleri, Muhammet Tarhan’ı yakalamak için çalışma başlattı. Polis, yaklaşık 100 kişinin ifadesini alırken, 1000 saatin üzerinde kamera kaydını izledi. Polis ekipleri, Muhammet Tarhan’ın gidebileceği her yerde bulundu. Telefon kullanmadan kimseyle iletişim kurmadan sokaklarda, ormanda, inşaatlarda saklanan Muhammet Tarhan, yaşadığı İstanbul Sultanbeyli’de saklandığı kömürlükte yakalandı.
ÖLMEDİĞİNİ DÜŞÜNEREK TEKME ATTI
Muhammet Tarhan'ın Gülhan Esen’i birkaç aydır takip ettiğ, olay günü 3 el ateş ettiği, ölmediğini düşünerek tekme attığı belirlendi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Muhammet Tarhan emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.