2002’de Milli Takım kadrosundaydı… Ünlü mentor Turgay Biçer Kocaelispor'da

Temsilcimiz Kocaelispor arka arkaya gelen kötü sonuçların ardından 2002 yılında A Milli takımın teknik ekibinde yer alan ünlü mentor Turgay Biçer ile sezon sonuna kadar anlaştı. Kocaelispor’dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:” Kulübümüz ile ülke futbol tarihinin en büyük başarısı olan 2002 Dünya Kupası'nda yarı final oynayan Türkiye A Milli Takımı'nda görev almış olan, Zihinsel Performans Antrenörü/Mentor Prof. Dr. Sayin Turgay Biçer arasında sezon sonuna kadar geçerli olmak üzere sözleşme imzalanmıştır. Biçer, Dünya Kupasında 3. olan A Milli Futbol Takımı, Dünya şampiyonu olan Yelken Milli Takımı, 2004 Atina Olimpiyatları'nda madalya alan Olimpik Sporcuların yanı sira, Antalyaspor, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Denizlispor, Sivasspor gibi futbol kulüplerinde ve Efes Pilsen, Ülker Spor Basketbol, Vakıfbank Voleybol, Voleybol Kadın Milli Takımı, Yüzme Milli Takımı'nın yanı sıra farklı dallarda birçok spor kulübü ve sporcunun mentorluğunu yapmış, yapmaktadır. Turgay Biçer'e hoş geldin diyor, görevinde başarılar diliyoruz.”

Prof. Dr. Turgay Biçer kimdir?

Eğitmen, Danışman, Mentor, Yazar

Yönetim Bilimleri Doktoru, spor bilimleri uzmanı olan Prof. Dr. Turgay BİÇER, Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölüm Başkanı ve aynı zamanda Egzersiz ve Spor Psikolojisi Deneğinin kurucu Başkanıdır; aynı zamanda Gedik ve Kıbrıs DAÜ de dersler vermektedir.

Biçer, ulusal ve uluslararası sempozyum ve kongrelerde bilimsel çalışmalarda bulunmuş, oturum başkanlıkları yapmış, ve birçok bilimsel dergide çalışmaları yayınlanmıştır. Biçer basketbol oynamış ve uzun yıllar ülkemizin çeşitli kulüplerinde antrenörlük yapmıştır.

Biçer, TRT 2’de Yapımcılığını Neşe Bilginer’ in üstlendiği, ülkemizin alanında önderlik yapan kişilerin başarı öykülerini model alan “Başarı Basamakları” programını Ayşe İdem Tümer ile birlikte dört yıl yapmış ve sunmuştur. SKYTURK360 TV, Lig Radyo ve Radyosporda, spor psikolojisi alanında haftalık programlar yapmış ve sunmuştur.

Biçer, yazarı olduğu 9 kitabın yanı sıra 12 kitabında editörüdür. Ulusal gazetelerde haftalık ve bazı sektörel dergilerde aylık köşe yazıları yazmaktadır.

Biçer, Türkiye’ de Spor Psikolojisi ve mentorluğun öncüsüdür. UEFA Kupasını kazanan Galatasaray, Dünya ve Konfederasyon Kupasında 3. olan A Milli Futbol, Dünya şampiyonu olan Yelken Milli, 2004 Atina Olimpiyatlarında madalya alan Olimpik Sporcularının yanı sıra, Fenerbahçe, Trabzonspor, Antalyaspor, Denizlispor, Sivas spor, futbol ve Efes Pilsen, Ülker Spor Basketbol, Vakıfbank Voleybol, Voleybol Kadın Milli Takımı, Yüzme Milli Takımı ve ENKA Tenis Kulübünün yanı sıra farklı dallarda birçok spor kulübü ve sporcunun mentorluğunu yapmış, yapmaktadır. Biçer aynı zamanda ve ulusal ve uluslararası alanda Liderlik, Takımdaşlık, Motivasyon Değişim Yönetimi ve Bireysel Gelişim konularında ilham veren etkili bir konuşmacı olarak kabul edilmekte; bu iş, eğitim, siyaset ve spor alanlarında lider ve yöneticilerin danışmanlığı ve koçluğunu yapmaktadır.

Biçer, Futbol Vakfı Mütevelli Heyeti üyesidir. İki dönem Yelken Federasyonunda Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır. Bunun yanı sıra Basketbol Federasyonunda Eğitim, Golf Federasyonunda Sağlık, Yüzme, Kano, Karate Federasyonlarında Kurul üyelikleri yapmıştır; yapmaktadır. Biçer ayrıca Avrupa ve Uluslararası Spor Psikologları, TMOK, Spor Bilimleri Derneği, ANLP, ISCHPER gibi yurtiçi ve yurt dışındaki birçok meslek kuruluşunun üyesidir. Biçer, Spor Bakanlığının oluşturduğu Spor Bilim Kurulu üyeliğine seçilmiştir.

Birçok alanda ödülleri olan Turgay Biçer, 2015 yılında Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinden (TMOK), Kariyer Dalı Büyük Ödülünü almıştır

Kaynak: SPOR SERVİSİ