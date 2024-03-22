Üst geçide asılan parti afişleri büyük tehlike yaratıyor!

D-100 Karayolu üzerinde Kandıra Sapağı mevkiinde bulunan Kara Seher Kara Fatma Üst Geçidine asılan siyasi parti afişlerinin iplerinin yarısı kopması büyük bir tehlike yaratıyor. Kopacak afişler seyir halindeki araçların üzerine düşebilir. Yoldan geçen sürücüler ve bölgedeki duyarlı vatandaşlar tehlike yaratan afişlerin kaldırılmasını istiyor.

BÜYÜK TEHLİKE YARATIYOR!



31 Mart’ta gerçekleşecek olan yerel seçimler öncesi belediye başkan adayları kentin farklı noktalarına pankartlarını astı. Seçmene kendilerini tanıtmak amacıyla siyasi partiler ve adaylar tarafından asılan pankartların bir bölümü D-100 Karayolu Kandıra Sapağı mevkiinde yer alan Fatma Seher Kara Fatma Üst Geçidi’nde yer alıyor. Görüntü kirliliğine neden olan pankartlar aynı zamanda sürücüler içinde büyük bir tehlike arz ediyor.



SEYİR HAYİNDEKİ ARACIN ÜZERİNE DÜŞEBİLİR!



İzmit D-100 Karayolu üzerinde Kandıra Sapağı mevkiinde yer alan Fatma Seher Kara Fatma Üst Geçidi’nde asılan siyasi partilerin pankart ve afişleri rüzgârın da etkisiyle iplerin yarısı koptu. Kopma ihtimali olan afiş ve pankartların D-100’de seyir halinde bulunan araçların ön camlarını üzerine düşmesi halinde istenmeyen kazaların yaşanabileceği bir gerçek.



VATANDAŞLAR UYARDI



Bölgede bulunan vatandaşlar ve seyir halinde bölgeden geçen araç sürücüleri üst geçitten asılı duran ve tehlike yaratan afiş ve pankartlar için gazetemizi aradı. Sürücüler, “Yoldan geçiyoruz, üst geçitte asılı duran ve iplerinden biri kopmuş halde duran afişlerin ani kopmaları halinde araçların ön camlarının üzerine düşebilir ve sürücü için çok büyük bir tehlike yaratabilir. Tehlike arz eden bu afişlerin derhal üst geçitten kaldırılması gerekir” dediler.



