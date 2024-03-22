Cumhurbaşkanı Erdoğan: Emeklilerin sıkıntılarını çözeceğiz

31 Mart'taki yerel seçimlere 9 gün kala, seçim meydanları hareketli...

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Karabük'te düzenlenen mitinginde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedefinde ana muhalefet partisi vardı.

Para sayma görüntüleri soruşturmasına atıfta bulunarak CHP'yi eleştiren Erdoğan, ''Ortaya deste deste valiz valiz para görüntüleri çıktı. Dolar mı dersin avro mu dersin. Kendi içlerinde birlik yok ki ülkeye faydaları olsun. Türk siyasetini bu kadar kirletmeye, kendilerine oy verenler başta olmak üzere insanımızı utandırmaya kimsenin hakkı yok, olmamalı.'' ifadelerini kullandı.

Ekonomiye ilişkin de önemli mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Çalışanlarımızın ve emeklilerimizin yaşadığı sıkıntıların çözümü boynumuzun borcudur. Önce tüm hazırlıklarımızı tamamlayacağız, sonra sözümüzü söyleyeceğiz. Önümüzdeki en büyük problem olan enflasyon yılın ikinci yarısından itibaren düşmeye başlayacak.'' diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

'' Ramazan Bayramı gelmeden 31 Mart'ı milli irade bayramı olarak beraberce kutlayacağız. Her seçim aynı zamanda kimin kiminle yol yürüdüğünü görmemize vesile olan tarihi bir sınamadır.

''REFAH KAYBINI TELAFİ EDECEĞİZ''

Türkiye'yi 21 yılda nasıl büyüttüysek yine büyüteceğiz. Sırtlarında yumurta küfesi olmayanlar meydanlarda atıp tutabilirler. Refah kaybını telafi edeceğiz. Azimle ve sabırla çalışarak üstesinden gelemeyeceğimiz yoktur. Yeter ki aramıza fitnecileri, bozguncuları sokmayalım.

''EMEKLİLERİN SIKINTILARININ ÇÖZÜMÜ BOYNUMUZUN BORCU''

Çalışanlarımızın ve emeklilerimizin yaşadığı sıkıntıların çözümü boynumuzun borcudur. Önce tüm hazırlıklarımızı tamamlayacağız, sonra sözümüzü söyleyeceğiz.

''ENFLASYON YILIN İKİNCİ YARISINDAN İTİBAREN DÜŞMEYE BAŞLAYACAK''

Önümüzdeki en büyük problem olan enflasyon yılın ikinci yarısından itibaren düşmeye başlayacak. Türkiye'yi geçen 21 yılda nasıl 3 kat büyüttüysek inşallah önümüzdeki dönemde 2 kat daha büyüterek bunu başaracağız. Azimle çalışarak üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir mesele yoktur. Yeter ki birliğimize, kardeşliğimize sahip çıkalım.

PARA SAYMA GÖRÜNTÜLERİ SORUŞTURMASI: TÜRK SİYASETİNİ BU KADAR KİRLETMEYE KİMSENİN HAKKI YOK

Ortaya deste deste valiz valiz para görüntüleri çıktı. Dolar mı dersin avro mu dersin. Kendi içlerinde birlik yok ki ülkeye faydaları olsun. Türk siyasetini bu kadar kirletmeye, kendilerine oy verenler başta olmak üzere insanımızı utandırmaya kimsenin hakkı yok, olmamalı. Nereden nerelere geldik. Hale bakın. Bunun için kızarmasını bilen bir yüz lazım. Bunun adı siyaset değil. CHP ve DEM iş birliği içinde sorsan ittifak yapmadık diyorlar ama kirli pazarlıkların sonunda neler çıkacak göreceğiz. Bizim ne köken istismarı ne ideolojik saptırmalarla işimiz olmaz. Bizim davamız Türkiye Yüzyılı'nı inşa etme davasıdır. Bu ucube ittifaktan geriye masanın gizli ortağı DEM'le bir türlü adını koyamadıkları, millete çıkıp ne olduklarını anlatamadıkları tuhaf bir ilişki kaldı.''

Kaynak: NTV