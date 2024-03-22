Periler, Galatasaray’ı gözüne kestirdi

GALATASARAY GELİYOR
İzmit Belediyespor’un da yer aldığı Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde normal sezon hafta sonundaki maçlarla tamamlandı. İlk 8 takım adını Play-Off turuna yazdırdı. Ligi dördüncü bitiren İzmit Belediyespor, çeyrek finalde Galatasaray ile eşleşti. Play-Off turunda ilk maç bugün İzmit’te, ikinci maç ise pazartesi günü İstanbul’da oynanacak.
ÜÇÜNCÜ MAÇ İZMİT’TE
İstanbul’daki karşılaşma 15.00’de start alacak. Periler, ligdeki iki maçı da kazanmıştı. Temsilcimiz, İstanbul’da oynanan ilk maçı 73-61, İzmit’teki karşılaşmadan da 93-79 üstür ayrılmıştı. Seride 2 maç kazanan yarı finale çıkacak. 1-1’lik eşitlik halinde üçüncü ve son maç çarşamba günü İzmit’te oynanacak.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.