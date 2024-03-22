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Periler, Galatasaray’ı gözüne kestirdi

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Kadınlar Basketbol Süper Lig’de normal sezonu 4.bitiren Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor, Play-Off ilk maçında cumartesi günkü Galatasaray ile karşılaşacak. İzmit Atatürk Spor Salonu’ndaki karşılaşma 17.30’da başlayacak.

Aziz Emre Gündeşen
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Periler, Galatasaray’ı gözüne kestirdi mask
Periler, Galatasaray’ı gözüne kestirdi
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GALATASARAY GELİYOR

İzmit Belediyespor’un da yer aldığı Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde normal sezon hafta sonundaki maçlarla tamamlandı. İlk 8 takım adını Play-Off turuna yazdırdı. Ligi dördüncü bitiren İzmit Belediyespor, çeyrek finalde Galatasaray ile eşleşti. Play-Off turunda ilk maç bugün İzmit’te, ikinci maç ise pazartesi günü İstanbul’da oynanacak.

ÜÇÜNCÜ MAÇ İZMİT’TE

İstanbul’daki karşılaşma 15.00’de start alacak. Periler, ligdeki iki maçı da kazanmıştı. Temsilcimiz, İstanbul’da oynanan ilk maçı 73-61, İzmit’teki karşılaşmadan da 93-79 üstür ayrılmıştı. Seride 2 maç kazanan yarı finale çıkacak. 1-1’lik eşitlik halinde üçüncü ve son maç çarşamba günü İzmit’te oynanacak. 

Periler, Galatasaray’ı gözüne kestirdi

 

# İzmit

22 Mar 2024 - 15:35 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma

Mahreç  Aziz Emre Gündeşen

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