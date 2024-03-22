Periler, Galatasaray’ı gözüne kestirdi

GALATASARAY GELİYOR

İzmit Belediyespor’un da yer aldığı Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde normal sezon hafta sonundaki maçlarla tamamlandı. İlk 8 takım adını Play-Off turuna yazdırdı. Ligi dördüncü bitiren İzmit Belediyespor, çeyrek finalde Galatasaray ile eşleşti. Play-Off turunda ilk maç bugün İzmit’te, ikinci maç ise pazartesi günü İstanbul’da oynanacak.

ÜÇÜNCÜ MAÇ İZMİT’TE

İstanbul’daki karşılaşma 15.00’de start alacak. Periler, ligdeki iki maçı da kazanmıştı. Temsilcimiz, İstanbul’da oynanan ilk maçı 73-61, İzmit’teki karşılaşmadan da 93-79 üstür ayrılmıştı. Seride 2 maç kazanan yarı finale çıkacak. 1-1’lik eşitlik halinde üçüncü ve son maç çarşamba günü İzmit’te oynanacak.