Kocaelisporlu gençler Sarıyer deplasmanında

PLAY-OFF İÇİN SAHARA
Adem Aydemir yönetimindeki temsilcimiz bitime 3 hafta kala maç eksiğiyle liderin 5 puan gerisinde. Hata yapma lüksü kalmayan Yeşil-Siyahlıların kazanmaktan başka düşüncesi yok. Vinsan Tesisleri’ndeki doğal çim sahada oynanacak maç saat 12.00’de başlayacak. Temsilcimiz ilk yarıdaki maçı 1-0 kaybetmişti. Aynı ligde mücadele eden Darıca GB günü Tuzla deplasmanında geçirirken, Belediye Derincespor haftayı BAY geçecek.
U19 BÖLGESEL GELİŞİM LİGİ PUAN DURUMU
1.TUZLASPOR A.Ş. 11 7 3 1 20 11 24
2.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI 10 7 1 2 25 13 22
3. KOCAELİSPOR 10 6 1 3 23 13 19
4. ARNAVUTKÖY BLD. 10 5 3 2 18 12 18
5.SARIYER 11 5 2 4 21 18 17
6.SULTANBEYLİ BELEDİYE10 5 2 3 18 15 17
7.BELEDİYE DERİNCE SPOR10 5 1 4 20 14 16
8.ESENLER EROKSPOR 10 4 4 2 19 13 16
9.EDİRNESPOR 10 4 1 5 24 26 -13
10.KEMERKENT BULVAR10 3 0 7 14 20 9
11.DARICA GENÇLERBİRLİĞİ10 2 2 6 8 23 8
12.SİLİVRİSPOR 10 2 1 7 15 24 7
13. TEPECİK SPOR A.Ş. 10 0 1 9 7 30 1
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.