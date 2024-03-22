Kocaelisporlu gençler Sarıyer'le karşılaşacak

PLAY-OFF İÇİN SAHADA
Adem Aydemir yönetimindeki temsilcimiz bitime 3 hafta kala maç eksiğiyle liderin 5 puan gerisinde. Hata yapma lüksü kalmayan Yeşil-Siyahlıların kazanmaktan başka düşüncesi yok. Vinsan Tesisleri’ndeki doğal çim sahada oynanacak maç saat 12.00’de başlayacak. Temsilcimiz ilk yarıdaki maçı 1-0 kaybetmişti. Aynı ligde mücadele eden Darıca GB günü Tuzla deplasmanında geçirirken, Belediye Derincespor haftayı BAY geçecek.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.