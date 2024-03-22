Fenerbahçe tamam sıra Beşiktaş’ta

U-16 ZORLU MAÇTA
Geçen hafta Vinsan Tesisleri’nde oynanan maçta Fenerbahçe’yi yenen Yeşil-Siyahlı gençler, bu kez de Beşiktaş karşısında kazanmak istiyor. Temsilcimiz, İzmit’teki ilk maçı 1-0 kaybetmişti. Aynı ligde yer alan Darıca GB günü Kasımpaşa, Belediye Derincespor ise Pendikspor deplasmanlarında geçirecek. İki maç saat 15.00’de başlayacak.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.