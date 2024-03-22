15 yaşındaki Berşan kansere yenildi

Derince Öğretmenler Mahallesi’nde ikamet eden, Kocaeli Serhat İlleri Derneği eski yöneticisi Erkan Katanalp’in oğlu Berşan Katanalp, kanser hastalığıyla mücadele ediyordu. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi gören Berşan Katanalp, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayata veda etti. Berşan Katanalp, yarın (23 Mart) Derince Öğretmenler Mahallesi Fatih Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.