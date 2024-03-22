Kocaeli'ye dolu yağdı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel hava durumu raporunu yayımladı. Bahar havasının kendisini hissettirmesinin beklendiği günlerde Türkiye'nin illerinde farklı hava durumları hakim oluyor. Ankara bugüne kar ile uyanırken Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde de bugün öğle saatlerinde dolu şeklinde kar yağdı.

KISA SÜRELİ DOLU YAĞDI

Kocaeli'de sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren soğuk hava halen devam ediyor. Hissedilen sıcaklığın 5 dereceye düştüğü Kocaeli'nin Gölcük ilçesine ise öğle saatlerinden sonra kısa süreli dolu yağdı. Küçük boyutlu ve kısa süren dolu yağışını gören vatandaşlar durumu görüntüleyerek şaşkınlığını gizleyemedi.

Kocaeli, önümüzdeki 5 gün içinde ise pazartesi günü hariç güneşli ve ortalama sıcaklık 18 derece olacak. Pazartesi günü ise hava yağmurlu ama sıcaklık 20 derece olacak.

Kaynak: Haber Merkezi