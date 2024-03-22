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Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
22 Mar 2024 - 16:25- Ekonomi G:

Yılmaz: Türkiye yüzyılının öncüsü Kocaeli olacaktır 

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İş insanları ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kocaeli’nin üretimi, katma değeri ile Türkiye yüzyılının öncü illerinden olacağını söyledi. Yılmaz, Kocaeli’ye yapılan yatırımlara ayrılan bütçeleri de açıkladı. 

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Yılmaz: Türkiye yüzyılının öncüsü Kocaeli olacaktır  mask
Yılmaz: Türkiye yüzyılının öncüsü Kocaeli olacaktır 
Yılmaz: Türkiye yüzyılının öncüsü Kocaeli olacaktır 
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PROTOKOL KATILDI 

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İş Dünyası Buluşması Kapsamında iş insanları ile Kocaeli Kongre Merkezi’nde bir araya geldi. Toplantıya Vali Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Milletvekilleri Sadettin Hülagü, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Veysel Tipioğlu, Cemil Yaman ve Sami Çakır, KOÜ Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, KOTO Başkanı Necmi Bulut, Eski Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Haldız Yönetim Kurulu üyesi Fatih Haldız, oda başkanları, organize sanayi bölgesi başkanları ve iş insanları katıldı. 

Yılmaz: Türkiye yüzyılının öncüsü Kocaeli olacaktır 

KOCAELİ’YE ÖZEL DAVRANIN

Toplantının açılış konuşmasını yapan KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Kocaeli’nin sanayisinin verilerini tek tek açıkladı. Kocaeli’de 37 limanın olduğunu ve 14 OSB’ye sahip olduğunu ifade eden Zeytinoğlu, “Kocaeli’deki OSB’lerin alanları çok küçük. Sanayi alanlarının çoğaltılmasını istiyoruz. 485 milyar lira vergi ile Türkiye’nin üçüncü ili olan Kocaeli’ye yeterli yatırım olmuyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız ulaştırma bakanı gibi çalışmasına rağmen yeterli olmuyor. Kocaeli’ye özel davranılmasını istiyoruz” dedi. 

Yılmaz: Türkiye yüzyılının öncüsü Kocaeli olacaktır 

POLİTİKALAR SAHİPLENİLMELİ

Makro ve ulusal düzeyde yaptıkları planlamaları ortak akıl ile yaptıklarını belirten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Ortak akıl ile üretilen proje ve politikalar sahipleniliyor. Bu nedenle bunu önemsiyoruz. Kısa ve uzun vadeli politikalarımız paylaşıyoruz ve bunların sahiplenmesini önemsiyoruz. Toplumsal sahiplenme projelerin, politikaların hayata geçmesi için çok önemlidir” dedi. 

Yılmaz: Türkiye yüzyılının öncüsü Kocaeli olacaktır 

ÜRETİM İLE BÜYÜMEK İSTİYORUZ

Pandemiden bu yana dünyada yaşanan savaş ve küresel krizlerin yarattığı ekonomik krizlere değinen Yılmaz, “Türkiye bunların hepsinden etkilendi ama geçtiğimiz yıl Türkiye’de deprem oldu ve 11 il büyük hasar gördü. Deprem bitti ama hala yaraları sarılmadı. Deprem bölgesinde yoğun bir mesai harcanıyor. Gelecek yıl itibariyle yükümüz bu bölgede azalmaya başlayacak. Küresel büyüme azalırken Türkiye’de büyüme yüzde 4 seviyesinde gerçekleşti. İhracatta tarihi rekor kırdık. Tüketimle değil. Üretim ile enflasyonumuzun büyümesini önemsiyoruz.

HAZİRAN AYI İTİBARİYLE ENFLASYON DÜŞECEK

Enflasyon ile mücadelemizi güçlendiriyoruz. Para, maliye ve yapısal reformla enflasyonla mücadele ediyoruz. Tüm dünyada enflasyonla mücadele belli bir zaman alan mücadeledir. Belli bir zaman mücadele etme gerektirir. Haziran ayını çıktıktan sonra enflasyonda düşüş başlayacak. 2025 yılında orta düzey hedeflerimizde yüzde 15, 2026’da ise tek haneli bir enflasyona düşeceğiz. Kararlı bir şekilde bu politikalarımızı hayata geçireceğiz. Cari işlemlerde iyi gidiyoruz. 

Yılmaz: Türkiye yüzyılının öncüsü Kocaeli olacaktır 

BÜYÜKAKIN’I TEBRİK ETTİ

Sosyal belediyecilik önemli ama ekonomi belediyeciliği de önemlidir. Bu konuda Büyükşehir Belediye Başkanımız çok güzel çalışmalar yapıyor. Hem sosyal yaşamı hem de iş ve yatırım ortamını sağlayacak çalışmalar yapılmış. Merkezi idare olarak karayolları yatırımlarına ciddi kaynak ayırdık. İzmit Kandıra projesine 1 milyar 250 milyon lira, 1,8 milyar tutarında olan Derince Tem bağlantısına 170 milyon lira ayırdık. Demir yolunu çok önemsiyoruz. Gebze Köseköy arasında mevcut hattın yanına yeni hat yapılması için 1 milyar ödenek ayırdık. Hava yolları için, kent içi ulaşım için projelerimiz var. 

ÖNCÜ BİR İL OLACAKTIR 

Türkiye’nin çip konusunda yatırım yapılması için TÜBİTAK’a 340 milyon lira kaynak ayırdık. DSİ’nin içme suyu projesi için 1.6 milyarlık para ayırdık. Dip çamuru temizlemesi için 539 milyon lira ayırdık. Büyükşehir ve ilçe belediyelerimizle önemli çalışmalar yapıyoruz. Önümüzdeki dönem de bu yatırımlara devam edeceğiz. Türkiye yüzyılı vizyonu ile ülkemizi ileriye taşıyacağız. Bu yeni vizyonun öncüsü Kocaeli olacaktır. Türkiye yüzyılının katma değeri yüksek yapılanmasının öncü illerinden olacaktır” dedi.

# Türkiye, yeni, para, Kocaeli, sosyal, İzmit, ifade, Büyükşehir

22 Mar 2024 - 16:25 Kocaeli/ İzmit- Ekonomi --- Okunma

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