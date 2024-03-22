Hayrettin Gürsoy finalde yıkıldı

BİZ ATAMADIK, ONLAR ATTI
Antalya’da düzenlenen liseli genç erkekler Türkiye Futbol Şampiyonası’nda mücadele eden Hayrettin Gürsoy Spor Lisesi dün Trabzon savuş Selim ile oynadığı final maçını kaybetti. İlk yarısı golsüz geçinen maçın son dakikalarında temsilcimiz girdiği fırsatları kullanamadı, Trabzon ekibi ise golleri sıraladı. Mücadele 3-0 bitti. Hayrettin Gürsoy Spor Lisesi erkek futbol takımı finalde kaybederek Türkiye ikinciliği derecesiyle yetindi.
Kaynak: SPOR SERVİSİ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.