Önemli iddia: Erdoğan, İstanbul mitinginde emekliye seyyanen 5 bin TL müjdesi verecek

GÖZLER İSTANBUL MİTİNGİNDE

Seçimin kaderinde etkili olacakları yorumları yapılan emekliler için 24 Mart Pazar günü düzenlenecek İstanbul mitinginin ayrı bir önemi var.

SEÇİM İÇİN ÖNEMLİ MESAJLAR ÇIKABİLİR

AK Partililer İstanbul mitingine katılımın seçime dair önemli bir mesaj içereceğini düşünürken, CHP kanadı ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vermesi muhtemel müjdelerinin etkili olabileceği yorumunda bulunuyor.

ERDOĞAN'DAN EMEKLİYE BİR MÜJDE DAHA

Kulislere düşen son iddiaya göre ise; Cumhurbaşkanı Erdoğan katılacağı dev mitingde emekliye seyyanen 5 bin lira müjdesi verecek.

SEÇİM ÖNCESİ PROMOSYON MÜJDESİ GELMİŞTİ

Hatırlanacağı üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan, maaşlarından dert yanan milyonlarca emekliye promosyon müjdesi vermişti. Erdoğan, "Emeklilerimize güzel bir haber vermek istiyorum. Kamu bankalarımız bu yılki promosyon ödemesi miktarlarını alınan aylığa göre 8 bin lira 12 bin lira arasında belirledi. Diğer bankaların da bu rakamların altında kalmayacak şekilde promosyon ödemeleri yapacağına inanıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: HABERLER.COM