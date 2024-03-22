Sağlık: Su barış için de önemli

Sağlık, yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi:

“-Su, sadece bir doğal kaynak değil, aynı zamanda barışın ve dayanışmanın temel taşlarından biridir. Su kaynaklarının paylaşımı ve sürdürülebilir yönetimi, küresel düzeyde barış ve iş birliği için kritik öneme sahiptir. Su, farklı toplumlar ve ülkeler arasında köprüler kurabilir ve karşılıklı anlayışı artırabilir. Bu nedenle, su kaynaklarının adil ve sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesi, barış ve istikrarın sağlanması için önemli bir adımdır.

GELECEK NESİLLERİ DE DÜŞÜNÜYORUZ

Sürdürülebilir su kaynaklarının yönetimi, hem barışın sağlanmasına hem de iklim değişikliği ile mücadelede adil ve etkili çözümlerin geliştirilmesine katkıda bulunur. Bu nedenle, su kaynaklarının korunması ve adil bir şekilde paylaşılması, hem barışı teşvik eder hem de dünyamızın geleceği için kritik öneme sahiptir.

Bizler de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü olarak bu yaşanan olumsuz durumlara karşı şehrimizdeki su yönetimini, su kaynaklarını koruma, ileri teknolojiyi etkin biçimde kullanma ve sistemleri sürekli olarak geliştirme hedefleriyle gerçekleştiriyoruz. Bu çerçevede, gelecek nesilleri de düşünerek kalıcı yatırımlarla projelerimizi şekillendiriyor ve sürdürülebilir bir su yönetimi sağlıyoruz.

2023 yılında şehre 183,3 milyon metreküp su verdiklerini, atık suyu yeniden arıtarak geri kazanım suyu ile sanayi tesisleri ve yeşil alanların sulanmasında kullandıklarını aktaran Ali Sağlık; “2023 yılı sonu itibarıyla kayıp kaçak oranımızı da 24,4 seviyesine indirdik. Böylece içme suyu kaynakları üzerindeki baskıyı da önemli oranda düşürdük.” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi