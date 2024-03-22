Büyükgöz’e Şilelilerden sıcak ilgi

Gebze’yi karış karış gezerek 7’den 70’e vatandaşlarla kucaklaşan Gebze Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, ziyaret ettiği Şileliler Derneği’nin 20. Kuruluş yıl dönümünü kutladı. AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, SKM Başkanı Hasan Özdemir ve teşkilat yöneticilerinin de yer aldığı ziyarette Şileliler ile kucaklaşan Büyükgöz’e, vatandaşların ilgisi de yoğun oldu. Başkan Büyükgöz, “Bizleri güler yüzle karşılayıp hoş muhabbetle ağırlayan siz Şileli hemşerilerime çok teşekkür ediyorum.” dedi.

İLÇE BAŞKANI KAYA: “SAĞLAM İŞLER İÇİN GÜÇLÜ DESTEK”

Şileliler Derneği’nin 20. Kuruluş yıl dönümünü kutlayarak sözlerine başlayan İlçe Başkanı Recep Kaya, “STK'lar ve Dernekler bu kentin en önemli yapı taşlarıdır. Sizlerin görüşleri, talep ve tespitleri bizim için çok önemlidir. Belediye Başkanımız ve Cumhur İttifakı Başkan Adayımız sayın Zinnur Büyükgöz'e, sağlam işlerin devamı için güçlü bir destek vereceğinize kuşkum yok. Dernek Başkanı Zeki Şener ve Şileli hemşerilerimize nazik misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum.” Dedi.

Kaynak: Bülten