İzmit ve Derince’de CHP-YRP anlaşması

YIPRATMA SİYASETİ



Kocaeli’de yerel seçimlerin nabzı İzmit ve Derince’de atacak gibi gözüküyor. Büyükşehir dâhil, birçok bölgede adeta havlu atan CHP, İzmit ve Derince’ye asılıyor. Derince’de Sertif Gökçe ve İzmit’te Fatma Kaplan Hürriyet’in kazanması için anlaşmalarla rakip AK Parti’nin yıpratılmak istendiği iddia ediliyor.



MİLLİ GÖRÜŞÇÜLERİ BÖLECEK



CHP’li isimlerin AK Parti’yi yıpratacağına ve oyları böleceğine inandığı tek parti Yeniden Refah. 14 Mayıs Genel Seçimi sonrası Cumhur İttifakı’ndan çıkan Yeniden Refah, özellikle AK Parti’ye oy veren Milli Görüş tabanını kendi tarafına çekme potansiyeline sahip.



YRP’LİLERİ PARLATIYORLAR



İzmit’te Fatma Kaplan Hürriyet’in Yeniden Refah adayını parlatmak için belediyeye ait panoları ücretsiz kullandırdığı, Yeniden Refahlıları işe aldığı öğrenildi. Derince’de Sertif Gökçe’nin de benzer vaatlerle Yeniden Refah Partisi ve adayını çalıştırdığı, böylelikle AK Parti’nin oylarını bölmek istediği konuşuluyor.



İSTİFALAR GELEBİLİR



Bu durumdan bazı partililerin rahatsız olduğu gelen haberler arasında. CHP’li adaylarla yapıldığı iddia edilen bu anlaşmalara Yeniden Refah içinde önemli bir kesim tepkili. Bilindiği gibi Milli Görüş tabanı geçmişte özellikle 28 Şubat süreci ve başörtüsü meselelerinde CHP’yi sorumlu tutuyordu. Tüm bu gelişmelerin Yeniden Refah’ta istifalara neden olacağı da iddialar arasında.

Kaynak: Haber Merkezi