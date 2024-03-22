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RTÜK’ten seçim yasağı uyarısı

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RTÜK, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim yasakları hakkında açıklama yaptı. Açıklamada, seçimden 10 gün önce anketlerin yayınlanamayacağı hatırlatmasında bulunuldu.

RTÜK’ten seçim yasağı uyarısı mask
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 31 Mart Yerel Seçimlere ilişkin yasakları anımsatarak anket yayınlanamayacağını vurguladı.

RTÜK, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçim öncesinde seçim yasaklarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Seçimlerde siyasi partilerin ve adayların yayınlar yoluyla yapacakları propagandaların kurallarının Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenerek ilan edildiği; ancak, yayıncı kuruluşların belirlenen kuralları bazen ihlal ettiğinin, RTÜK izleme uzmanlarının denetimlerinde belirlendiğine dikkat çekildi.

RTÜK tarafından yapılan açıklamada şunlara yer verildi:

"31 Mart tarihinde yapılacak yerel seçim öncesinde son 10 günlük sürece girilmesinden dolayı radyo ve televizyon yayınlarıyla alakalı bazı hatırlatmaları yapmayı faydalı görüyoruz. Seçimlerde siyasi partilerin ve adayların yayınlar yoluyla yapacakları propagandaların kuralları Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenerek ilan edilmiştir. Ancak, yoğun seçim gündeminde yayıncı kuruluşlarımızın bazen belirlenen kuralları ihlal ettiği, RTÜK izleme uzmanlarının titiz yayın denetimleri esnasında görülmüştür. Seçime katılan siyasi partiler ve adaylar, 30 Mart 2024 saat 18.00’e kadar medya aracılığıyla sözlü, yazılı ve görüntülü propaganda yapabileceklerdir. Medya hizmet sağlayıcılarının 29 Mart 2024 Cuma saat 23.59’a kadar siyasi reklam yayınlamasında sakınca yoktur. Oy verme gününden önceki 10 gün içinde ise yazılı, sözlü ve görsel basın ve yayın araçları ile kamuoyu araştırmaları, anketler, tahminler, bilgi ve iletişim telefonları yoluyla mini referandum gibi adlarla bir siyasi partinin veya adayın lehinde veya aleyhinde ya da vatandaşın oyunu etkileyecek biçimde yayın yapılması ve bunların herhangi bir surette dağıtılması yasaktır."

BASIN MESLEK İLKELERİ IŞIĞINDA HAREKET EDİLMELİ

Açıklamada, “Ayrıca seçim gününe kadar yapılacak yayınların tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerine uygun olması çok önemlidir. Özellikle haber bültenlerinde, konuk ve yorumcu davet edilen haber programlarında, siyasi parti genel başkanlarına, seçime katılacak adaylara iftira ya da hakaret içeren ithamlarda bulunulmaması gerekmektedir. Belli bir seçmen kitlesini hedef alan, aşağılayıcı, eleştiri sınırlarını aşan yorum ve açıklamalara yayınlarda yer verilmemelidir. Bu süreçte yayıncılar ve haberciler, evrensel basın meslek ilkeleri ışığında hareket etmeli ve taraf olmamalıdır” ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Haber Merkezi

# parti, seçim, yerel seçim, hizmet

22 Mar 2024 - 17:06 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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