Rusya LGBTİ+ hareketini terör örgütleri listesine ekledi

Rusya, LGBTi+ hareketini aşırılık yanlısı örgütler ve terör örgütleri listesine eklediğini duyurdu.

Haberi, Rus devlet haber ajansı TASS bildirdi.

Listenin kaydını tutan Rosfinmonitoring adlı kurum, listedeki kişi ve kuruluşların banka hesaplarını dondurma yetkisine sahip.

Rusya parlamentosu, Kasım 2022'de çocuklara yönelik LGBTi+ "propagandasını" yasaklayan yasayı tüm yaş gruplarını kapsayacak

şekilde genişleten yasanın nihai hâlini onaylamıştı.

Devlet Başkanı Vladimir Putin, son dönemde geleneksel değerlere yönelik söylemlerini artırdı.

Rusya Yüksek Mahkemesi geçtiğimiz Kasım ayında, hareketi "aşırılık yanlısı" ilan etmiş, LGBTİ+ aktivizmini ülke genelinde yasaklamıştı.

Kremlin, iki yıl önce Ukrayna'da başlattığı saldırıdan bu yana muhafazakâr bir tutum sergileyerek çatışmayı Batı'ya ve onun fikirlerine karşı bir savaş alanı haline getirdi.

Rusya, 2022 yılında yetişkinler arasında "eşcinsel propagandası" olarak adlandırdığı şeyi yasakladı ve bunu küçükler arasında yasaklayan daha önceki bir yasayı genişletti. Böylece "geleneksel olmayan cinsel ilişkilerin" kamusal alanda ve medyada temsil edilmesi yasaklanmış oldu.

Çarşamba günü bir Rus mahkemesi, bir gey barın iki çalışanının "aşırılık yanlısı bir örgüt" kurmakla suçlanarak tutuklu yargılanmasına karar verdi; bu, Yüksek Mahkeme kararından sonra görülen ilk dava oldu.

Kaynak: Haber Merkezi