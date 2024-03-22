Çenesuyu Plajyoluspor Derince GB’yi ağırlıyor

A Grubu’nda ligin ikinci yarısı da çok önemli bir maçla start alıyor. 12 puanla ligde ikinci sırada bulunan Çenesuyu Plajyoluspor, 9 puanlı Derince GB’yi konuk edecek. Avni Kalkavan Stadı’ndaki karşılaşma 16.00’da başlayacak.

MALTASPOR-ÇAMLITEPESPOR

2.Küme A Grubu’nda günün bir diğer buluşmasında İzmit Maltaspor ile Çamlıtepespor takımları karşılaşacak. Ligin yarısında mağlup olmayan, oynadığı 6 maçın 3’ünü kazanıp, üç maçtan da beraberlikle ayrıldı. 12 puanlı Maltaspor, genç oyuncularla ligde yer alan bir diğer takımlardan Çamlıtepespor ile kozlarını paylaşacak. Cephanelik Stadı’ndaki karşılaşma 14.00’da başlayacak. Bu grupta 14 puanla liderlik koltuğunda oturan Yeşilovaspor ise ligden çekilen Çayırtepe Gençlikspor karşısında haftayı 3-0 hükmen galibiyetle kapatacak.

2.KÜME A GRUBU PUAN DURUMU

Takim Adi O G B M A Y P 1-Yeşilovaspor 6 4 2 0 13 6 14 2-Maltaspor 6 3 3 0 18 5 12 3-Ç. Plajyoluspor 6 4 0 2 12 11 12 4-Derince G.B 6 2 3 1 11 7 9 5-Çamlıtepespor 6 2 2 2 9 8 8 6-Yenişehirspor 6 1 0 5 8 19 3 7-Çayırtepe Gençlik 6 0 0 6 5 20 0 <![if !vml]> <![endif]><![if !vml]> <![endif]><![if !vml]> <![endif]><![if !vml]> <![endif]><![if !vml]> <![endif]>

Kaynak: Spor servisi