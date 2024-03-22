Ereğlispor ile Yazlıkspor zirve için sahada

LİDERİN RAKİBİ AKÇATSPOR

Yıllar sonra yeniden futbolda faaliyetlerine başlayan Gölcük’ün efsane takımı Dumlupınar, 2.Küme’den lige katılım sağlıyor. Kadrosunu çok tecrübeli oyuncularla güçlendiren Kırmızı-Siyahlı ekip, ilk yarıda oynadığı 7 maçı da kazandı. Lider, ikinci yarıya grubun zayıf takımı Akçatspor maçıyla başlayacak. Kavaklı Stadı’ndaki cumartesi günkü mücadelenin başlama saati 15.00 olarak belirlendi. Bu grupta zirve yarışı yapan bir diğer takımda Şirinköyspor. Yeşil-Siyahlı ekip, Karamürsel Stadı’nda aynı gün14.00’de Ulaşlıspor ile karşı karşıya gelecek.



2.KÜME E GRUBU PUAN DURUMU