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BAL’da derbi haftası

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Bölgesel Amatör Lig’de heyecan 23.hafta maçları ile sürüyor. Temsilcilerimizin yer aldığı 2.Grup’ta birbirinden zorlu maçlar var. Şampiyonluk yarışı yapan Gebzespor, pazar günü sahasında İstanbul TAÇ Spor’u konuk edecek. Alaettin Kurt Stadı’ndaki maç 15.00’de başlayacak.

Hulusi Özdilek
Hulusi Özdilek Tüm Haberleri
BAL’da derbi haftası mask
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DİLOVASI’NDA KENT DERBİSİ VAR

BAL’da şampiyonluk yarışı ile birlikte takımlarımızın kümede kalma mücadelesi de tüm hızıyla devam ediyor. Pazar günü Dilovası Stadı’nda il sıralamasını yakından ilgilendiren maç var. 36 puanla il sıralamasında en iyi ikinci takım konumunda bulunan Diliskelesispor, 34 puanlı Kullarspor’u konuk edecek. Dilovası Stadı’ndaki maç 15.00’de start alacak. Pazar gününün bir diğer derbi maçında da Yuvacıkspor ile Gölcükspor karşılaşacak. Yuvacık Stadı’ndaki karşılaşma 15.00’de başlayacak.  

BAL 2.GRUP PUAN DURUMU

 

O

G

B

M

A

Y

P

1.ÇORLU SPOR 1947

22

16

4

2

55

12

52

2.GEBZESPOR

21

16

2

3

57

9

50

3.FERİKÖY

21

13

4

4

43

19

43

4.İFA

22

12

7

3

40

19

43

5.TAÇSPOR

22

13

3

6

38

13

42

6.DİLİSKELESİSPOR

21

11

3

7

34

18

36

7.GÖLCÜKSPOR

21

10

5

6

29

23

35

8.KULLAR 1975 SPOR

21

10

4

7

44

19

34

9.KEŞAN SPOR

21

8

6

7

32

24

30

10.KAPAKLISPOR

22

9

2

11

42

42

29

11.YUVACIKSPOR

22

6

1

15

24

47

19

12.SARAY SPOR 1953

21

5

3

13

19

34

18

13.UZUNKÖPRÜSPOR

21

5

2

14

15

35

17

14.LÜLEBURGAZSPOR

22

1

3

18

8

91

6

15.BABAESKİSPOR

22

1

1

20

10

85

4

 

HAFTANIN MAÇLARI

24 MART PAZAR

15.00 Gebzespor-TAÇ spor

15.00 Yuvacıkspor-Gölcükspor

15.00 Feriköyspor-Lüleburgazspor

15.00 Babaeskispor-Sarayspor

15.00 Diliskelesispor-Kullarspor

15.00 Keşanspor-Kapaklıspor

15.00 Çorluspor-Uzunköprüspor

 

# VAR

22 Mar 2024 - 18:19 - Spor --- Okunma

Mahreç  Hulusi Özdilek

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