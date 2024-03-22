BAL’da derbi haftası

DİLOVASI’NDA KENT DERBİSİ VAR
BAL’da şampiyonluk yarışı ile birlikte takımlarımızın kümede kalma mücadelesi de tüm hızıyla devam ediyor. Pazar günü Dilovası Stadı’nda il sıralamasını yakından ilgilendiren maç var. 36 puanla il sıralamasında en iyi ikinci takım konumunda bulunan Diliskelesispor, 34 puanlı Kullarspor’u konuk edecek. Dilovası Stadı’ndaki maç 15.00’de start alacak. Pazar gününün bir diğer derbi maçında da Yuvacıkspor ile Gölcükspor karşılaşacak. Yuvacık Stadı’ndaki karşılaşma 15.00’de başlayacak.
BAL 2.GRUP PUAN DURUMU
O
G
B
M
A
Y
P
22
16
4
2
55
12
52
21
16
2
3
57
9
50
21
13
4
4
43
19
43
22
12
7
3
40
19
43
22
13
3
6
38
13
42
21
11
3
7
34
18
36
21
10
5
6
29
23
35
21
10
4
7
44
19
34
21
8
6
7
32
24
30
22
9
2
11
42
42
29
22
6
1
15
24
47
19
21
5
3
13
19
34
18
21
5
2
14
15
35
17
22
1
3
18
8
91
6
22
1
1
20
10
85
4
HAFTANIN MAÇLARI
24 MART PAZAR
15.00 Gebzespor-TAÇ spor
15.00 Yuvacıkspor-Gölcükspor
15.00 Feriköyspor-Lüleburgazspor
15.00 Babaeskispor-Sarayspor
15.00 Diliskelesispor-Kullarspor
15.00 Keşanspor-Kapaklıspor
15.00 Çorluspor-Uzunköprüspor
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.