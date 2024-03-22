BAL’da derbi haftası

DİLOVASI’NDA KENT DERBİSİ VAR

BAL’da şampiyonluk yarışı ile birlikte takımlarımızın kümede kalma mücadelesi de tüm hızıyla devam ediyor. Pazar günü Dilovası Stadı’nda il sıralamasını yakından ilgilendiren maç var. 36 puanla il sıralamasında en iyi ikinci takım konumunda bulunan Diliskelesispor, 34 puanlı Kullarspor’u konuk edecek. Dilovası Stadı’ndaki maç 15.00’de start alacak. Pazar gününün bir diğer derbi maçında da Yuvacıkspor ile Gölcükspor karşılaşacak. Yuvacık Stadı’ndaki karşılaşma 15.00’de başlayacak.

BAL 2.GRUP PUAN DURUMU

HAFTANIN MAÇLARI

24 MART PAZAR

15.00 Gebzespor-TAÇ spor

15.00 Yuvacıkspor-Gölcükspor

15.00 Feriköyspor-Lüleburgazspor

15.00 Babaeskispor-Sarayspor

15.00 Diliskelesispor-Kullarspor

15.00 Keşanspor-Kapaklıspor

15.00 Çorluspor-Uzunköprüspor