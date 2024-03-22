Süper Lig Play-Off’ta ilk yarıda son maçlar

KARAMÜRSEL VE BEYLİKBAĞI’NDA ÇOK ÖNEMLİ MAÇLAR
Play-Off’un ilk yarısının son haftası Karamürsel ve Beylikbağı’nda çok kritik maçlara sahne olacak. Geçen hafta deplasmanda Körfez GB’yi 1-0 yenerek ligde ilk galibiyetini alan Karamürselspor, aynı puandaki Çayırovaspor’u konuk edecek. Pazar günkü bu kritik maç 14.00’de başlayacak. Beylikbağı Stadı’ndaki maçta da Beylikbağıspor ile Körfez GB takımları kozlarını paylaşacak. 5 puanlı Beylikbağıspor ile 3 puanlı Körfez GB arasındaki maç da 14.00’de start alacak.
SÜPER LİG PLAY-OFF PUAN DURUMU
HAFTANIN MAÇLARI
24 MART PAZAR
M.Ali Kağıtçı Stadı
14.00 Bağdatspor-Darıca Türkeli Gençlik
Karamürsel Stadı
14.00 Karamürselspor-Çayırovaspor
Beylikbağı Stadı
14.00 Beylikbağıspor-Körfez GB
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.