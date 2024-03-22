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Süper Lig Play-Off’ta ilk yarıda son maçlar

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Süper Amatör Lig Play-Off’ta heyecan yarın oynanacak maçlarla devam edecek. Play-Off’un ilk yarısında takımlar son hafta maçlarına çıkıyor. Lider Bağdatspor, Pazar günü Avni Kalkavan Stadı’nda 14.00’de Darıca Türkeli Gençlikspor ile karşılaşacak.

Kenan Meriç
Kenan Meriç Tüm Haberleri
Süper Lig Play-Off’ta ilk yarıda son maçlar mask
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KARAMÜRSEL VE BEYLİKBAĞI’NDA ÇOK ÖNEMLİ MAÇLAR

Play-Off’un ilk yarısının son haftası Karamürsel ve Beylikbağı’nda çok kritik maçlara sahne olacak. Geçen hafta deplasmanda Körfez GB’yi 1-0 yenerek ligde ilk galibiyetini alan Karamürselspor, aynı puandaki Çayırovaspor’u konuk edecek. Pazar günkü bu kritik maç 14.00’de başlayacak. Beylikbağı Stadı’ndaki maçta da Beylikbağıspor ile Körfez GB takımları kozlarını paylaşacak. 5 puanlı Beylikbağıspor ile 3 puanlı Körfez GB arasındaki maç da 14.00’de start alacak.


SÜPER LİG PLAY-OFF PUAN DURUMU

Takim Adi

 

O

 

G

 

B

 

M

 

A

 

Y

 

P

 

1-Bağdat Spor

4

2

2

0

5

2

8

2-Karamürselspor

4

1

3

0

3

2

6

3-Çayırovaspor

4

2

0

2

5

5

6

 4-Beylikbağıspor

4

1

2

1

3

4

5

5-Türkeli Gençlik

4

1

1

2

4

4

4

6-Körfez G.B

4

1

0

3

2

5

3

 

HAFTANIN MAÇLARI

24 MART PAZAR

M.Ali Kağıtçı Stadı

14.00 Bağdatspor-Darıca Türkeli Gençlik

Karamürsel Stadı

14.00 Karamürselspor-Çayırovaspor

Beylikbağı Stadı

14.00 Beylikbağıspor-Körfez GB

 

 

# hafta, karamürsel, Körfez

22 Mar 2024 - 18:50 Kocaeli- Spor --- Okunma

Mahreç  Kenan Meriç

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