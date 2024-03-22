Süper Lig Play-Off’ta ilk yarıda son maçlar

KARAMÜRSEL VE BEYLİKBAĞI’NDA ÇOK ÖNEMLİ MAÇLAR

Play-Off’un ilk yarısının son haftası Karamürsel ve Beylikbağı’nda çok kritik maçlara sahne olacak. Geçen hafta deplasmanda Körfez GB’yi 1-0 yenerek ligde ilk galibiyetini alan Karamürselspor, aynı puandaki Çayırovaspor’u konuk edecek. Pazar günkü bu kritik maç 14.00’de başlayacak. Beylikbağı Stadı’ndaki maçta da Beylikbağıspor ile Körfez GB takımları kozlarını paylaşacak. 5 puanlı Beylikbağıspor ile 3 puanlı Körfez GB arasındaki maç da 14.00’de start alacak.



SÜPER LİG PLAY-OFF PUAN DURUMU

Takim Adi O G B M A Y P 1-Bağdat Spor 4 2 2 0 5 2 8 2-Karamürselspor 4 1 3 0 3 2 6 3-Çayırovaspor 4 2 0 2 5 5 6 4-Beylikbağıspor 4 1 2 1 3 4 5 5-Türkeli Gençlik 4 1 1 2 4 4 4 6-Körfez G.B 4 1 0 3 2 5 3

HAFTANIN MAÇLARI

24 MART PAZAR

M.Ali Kağıtçı Stadı

14.00 Bağdatspor-Darıca Türkeli Gençlik

Karamürsel Stadı

14.00 Karamürselspor-Çayırovaspor

Beylikbağı Stadı

14.00 Beylikbağıspor-Körfez GB