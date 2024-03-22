Turgutspor mu, Kadıköy mü?

ÜÇYOLDOĞU-MAP KAVAKLI
B Grubu’nda Paşa derbisinde Üçyoldoğuspor ile MAP Kavaklıspor takımları cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Aynı mahallerin iki takımının mücadelesi Cephanelik Stadı’nda 16.00’da başlayacak. Lige iyi başlayan, sonraki haftalarda zirve yarışının biraz gerisinde kalan MAP Kavaklıspor, ilk maçta rakibini 2-1 mağlup etmişti. 7 puanlı MAP Kavaklıspor ile 3 puanlı Üçyoldoğuspor arasındaki maçın çok büyük çekişmeye sahne olması bekleniyor.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.