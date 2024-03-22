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Yeşilçam oyuncusu Bahar Öztan son yolculuğuna uğurlandı

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Yeşilçam’ın gamzeli güzeli olarak tanınan, uzun süredir kolon kanseriyle mücadele eden Bahar Öztan hayatını kaybetti. Yeşilçam’ın unutulmaz oyuncusu Bahar Öztan, kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığına defnedildi.

Yeşilçam oyuncusu Bahar Öztan son yolculuğuna uğurlandı
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Türk Sinemasının ’Gamzeli üzeli ’ olarak tanınan ve Yeşilçam’ın unutulmaz oyuncularından Bahar Öztan bir süredir kolon kanseri tedavisi görüyordu. 61 yaşındaki ünlü oyuncu dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bahar Öztan’ın vefatını oğlu Yiğit Çolak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Bahar Özkan’ın cenazesi bugün Üsküdar Şakirin Camii’nde ikindi vaktinde kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığına defnedildi. Cenaze törenine Bahar Öztan’ın oğlu Yiğit Çolak’ın yanı sıra, ailesi, akrabaları, arkadaşları ve sevenleri de katıldı. Ayrıca cenaze törenine birçok kurum, kuruluş ve siyasi partiler de çelenk gönderdi.

Cenaze töreninde konuşan Bahar Öztan’ın oğlu Yiğit Çolak, "Sözün bittiği yer. Herkes bir şeyler soruyor ama söylenecek çok söz yok. Hayatın döngüsü yapacak bir şey yok. Sağ olsun kimse yalnız bırakmadı" dedi.

Cenaze törenine katılan oyuncu Perihan Savaş, "Çok mücadele etti. Ama bu sefer olmadı. Acıları dindi. İki tane film çektim onunla dünya tatlısı bir insandı. Gamzelimizdi bizim. Çok üzgünüm" diye konuştu.

# sosyal, bahar öztan

22 Mar 2024 - 19:40 Kocaeli- Magazin --- Okunma

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