Karamürselbey SK Play-Off maçına çıkıyor

TAŞÇI, “SERİYE İYİ BAŞLAMAK İSTİYORUZ”
2.Lig’de ikinci sezonunu yaşayan Karamürselbey SK, Play-Off’ta son 16 turunda mücadele edecek. Sarı-Lacivertli ekip, İstanbul Hıgc Touch takımı karşısında kazanıp, seride 1-0 öne geçmek istiyor. Bu maçın rövanşı 28 Mart Perşembe günü İstanbul’da oynanacak. Maçta 1-1’lik eşitlik halinde ise ikinci karşılaşma Nisan ayının ilk haftasında Karamürsel’de oynanacak. Teknik Sorumlu Turgut Taşçı, “Play-Off serisine iyi başlamak istiyoruz. Sakatlarımızda düzeldi. Bugün Karamürsellilerin desteğine ihtiyacımız var. Amacımız çeyrek final vizesi almak” dedi.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.