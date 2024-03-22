Darıca, Tepecik sınavında

ÇOK ÖNEMLİ MAÇ
Ligde 19 puanla bir maç fazlasıyla düşme hattının sadece 1 puan üzerinde yer alan Darıca GB, çok önemli bir maça çıkıyor. Sarı-Yeşilli ekip, ligde kalma yolunda evinde Büyükçekmece Tepecikspor ile karşı karşıya gelecek. Ligde oynadığı son iki maçını kaybeden, düşme potasıyla arasındaki puan farkı 17e inen Darıca GB, yarınki maçta taraftarını desteği ile Tepecikspor’u yenip, umutlanmak istiyor. Darıca GB’nin yarınki rakibi Büyükçekmece Tepecikspor 31 puanla ligde Play-Off yarışı yapıyor. Ligin ilk yarısında İstanbul’da oynanan maçı temsilcimiz 1-0 kaybetmişti.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.