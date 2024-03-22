"Türkiye'de yaşlıların yüzde 64'ü mutlu"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından hazırlanan "Türkiye Yaşlı Profili Araştırması" verilerini paylaştı. Göktaş, Türkiye'de yaşlı nüfusun son 5 yılda yüzde 21,4 oranında artarak 8 milyon 722 bin 806'ya ulaştığını söyledi ve araştırmaya göre yaşlıların yüze 64'ünün mutlu olduğunu dile getirdi.

Ankara 75'inci Yıl Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde "Türkiye Yaşlı Profili Araştırması Bilgilendirme Toplantısı" gerçekleştirildi. Toplantıya katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TÜİK tarafından hazırlanan "Türkiye Yaşlı Profili Araştırması" verilerini kamuoyu ile paylaştı.

"1 MİLYONUN ÜZERİNDE YAŞLI TEK BAŞINA YAŞIYOR"

Yaşlılık alanında yapılan çalışmaların toplumsal açıdan büyük önem arz ettiğini dile getiren Bakan Göktaş, "2023 yılı itibariyle Türkiye'de bulunan 26 milyondan fazla hanenin 6 milyon 458 bin 465'inde en az bir yaşlımızın yaşadığı tespit edildi. Diğer bir ifadeyle, her 4 haneden 1'inde en az bir yaşlı bulunuyor. Türkiye'de 1 milyon 669 bin 270 yaşlı tek başına yaşıyor" ifadelerine yer verdi.

"YAŞLILARIN YÜZDE 64'Ü MUTLU"

Bakan Göktaş, araştırmaya göre yaşlıların yüze 64'ünün mutlu olduğunu dile getirirken yüzde 82'sinin ise sağlıklı olmayı mutluluk sebebi yüzde 64'ünün ise kendilerini en çok mutlu eden şeyin aileleri olduğunu söyledi. Yaşlıların yüzde 64'ünün torunları ile her gün ilgilendiğini söyleyen Bakan Göktaş, "Bu veri, aile bağlarının gücünü koruduğunu ve kuşaklar arası aktarımın sürdüğünü göstermesi açısından son derece kıymetli. Yaşlıların yüzde 40,6'sı komşularıyla her gün görüşüyor. Yaşlılarımıza destek olan en önemli aktörlerden biri, komşuları. Komşuluk ilişkilerimizin kıymeti burada kendini bir kez daha gösteriyor" ifadesini kullandı.

SON SEÇİMLERDE YÜZDE 91 ORANINDA OY KULLANMA ORANI

Son seçimlerde yaşlıların oy kullanma oranının yüzde 91,3 olduğunu anlatan Bakan Göktaş, "Bu bulgu da bize, yaşlılarımızın siyasi hayata fikirleriyle katılmak istediklerini gösteriyor. Siyasi hayata bu denli katılım gösteren yaşlılarımız yüzde 81,9 oranıyla da toplumun yaşlıların deneyimlerinden faydalanması gerektiğini düşünüyor" diye konuştu.

Kaynak: AA