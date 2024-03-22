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Derincespor Fethiye’yi bekliyor

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2.Lig Kırmızı Grup’ta alt sıralardan kurtulma mücadelesi yapan Belediye Derincespor, yarın çok önemli bir maçı çıkıyor. Sarı-Lacivertli ekip, pazar günü sahasında Fethiyespor ile karşılaşacak. Derince Stadı’ndaki maç 14.00’de başlayacak.

Kenan Meriç
Kenan Meriç Tüm Haberleri
Derincespor Fethiye’yi bekliyor mask
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ÇOK KRİTİK MAÇ

Geçen hafta deplasmanda Erzincanspor’a 1-0 mağlup olan, düşme hattından çıkma şansını kullanamayan Belediye Derincespor, bu kez evinde Fethiyespor’u yenmek istiyor. 28 puanla ligde 17.sırada bulunan Derincespor, 39 puanla rahat konumdaki Fethiyespor karşısında kazanmayı amaçlıyor Sarı-Lacivertli ekipte, sarı kart cezalısı olduğu için Erzincanspor maçında oynamayan sol bek Canberk Ömer Özdemir, Pazar günkü maçta takımdaki yerini alacak. Sakatlığı devam eden orta sahanın genç ismi Ömer Faruk Çalışkan’ın ise iki hafta daha yok.

 

 

TFF 2.LİG KIRMIZI GRUP PUAN DURUMU

 

O

G

B

M

A

Y

P

1.AMED SPORTİF FAALİYETLER

29

19

8

2

61

21

65

2.GMG KASTAMONUSPOR

29

19

7

3

47

22

64

3. IĞDIR FUTBOL KULÜBÜ

29

17

8

4

45

21

59

4.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR

30

17

7

6

47

25

58

5.MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ

29

15

6

8

47

35

51

6.İSKENDERUNSPOR A.Ş.

29

15

4

10

53

39

49

7.ISPARTA 32 SPOR

29

16

1

12

36

35

49

8.İNEGÖLSPOR

29

11

7

11

39

38

40

9.FETHİYESPOR

29

9

12

8

38

36

39

10. 68 AKSARAY BELEDİYE SPOR

30

10

8

12

24

23

38

11.SOMASPOR

29

10

8

11

32

35

38

12.KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ

29

10

8

11

35

39

38

13.ETİMESGUT BELEDİYESPOR

30

10

4

16

20

33

34

14.ARNAVUTKÖY BLD

30

7

9

14

37

43

30

15.SARIYER

30

7

9

14

34

42

30

16.DÜZCE CAM DÜZCESPOR

30

7

9

14

34

52

30

17.BELEDİYE DERİNCE SPOR

29

7

7

15

27

31

28

18.DENİZLİSPOR

30

7

6

17

30

46

27

19.UŞAK SPOR A.Ş.

29

1

2

26

11

81

5

 

# hafta

22 Mar 2024 - 20:47 - Spor --- Okunma

Mahreç  Kenan Meriç

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