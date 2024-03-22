Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 29,21 puan azalırken, işlem hacmi 110,6 milyar lira oldu.
Bankacılık endeksi yüzde 0,92, holding endeksi yüzde 0,15 değer kazandı.
Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,89 ile taş toprak, en çok gerileyen ise yüzde 3,47 ile finansal kiralama faktoring oldu.
Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceği ve ABD Merkez Bankasının (Fed) yıl sonuna kadar 3 faiz indirimine gidebileceği beklentilerine karşın doların değer kazanmasıyla risk iştahının azaldığını belirtti.
Haftaya yurt içinde ekonomik güven endeksi, dış ticaret dengesi, yurt dışında ise ABD'de büyüme, kişisel gelir ve harcamalar dayanıklı mal siparişleri, İngiltere'de büyüme, Avro Bölgesinde ekonomik güven endeksi, Japonya'da perakende satışlar ve sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.250 ve 9.400 seviyelerinin direnç, 9.000 ve 8.900 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.