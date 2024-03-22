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Engin Koyun döneminde kaç transfer yapıldı?

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Engin Koyun’un başkan olduğu 3 yıllık dönemde Kocaelispor 6 ayrı transfer döneminde toplam 65 futbolcuyu kadrosunu kattı. Sezon ortalaması 21.6’yu buldu. 2019’da transfer tahtasının açılmasından bu yana 5 yıllık süreçte ise yapılan transfer sayısı ise 107, sezonluk ortalama 21.4 oldu. 

Hayrettin Albayrak
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Engin Koyun döneminde kaç transfer yapıldı? mask
Engin Koyun döneminde kaç transfer yapıldı?
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EN ÇOK MERAK EDİLEN SORU

Üç yıllık Engin Koyun döneminin bitiminin ardından en çok merak edilen soru, bu süreçte kaç transfer yapıldığı. Engin Koyun 2.Lig’de Play-Off şampiyonu olduğumuz sezonun sonlarına doğru başkan seçilmişti. İlk transferlerini 14 yıl sonra döndüğümüz 1.Lig’de 2021-22 sezonunda gerçekleştirdi. Sezon başı 15 ismi renklerine bağlayan Yeşil-Siyahlı ekibimiz ara dönemde de 8 transfer yaptı ve böylece Engin Koyun küme düştüğümüz sezonu toplam 23 transferle noktaladı.

SEZON ORTALAMASI 21.6  

Geride bıraktığımız sezon 2.Lig’de şampiyon olduğumuz sezon başında 14, devre arasında ise 5 futbolcu alındı, toplam 19 transfer yapıldı. Bu sezon başında kadroya dahil edilen futbolcu sayısı 16, devre arasında takıma katılan futbolcu sayısı ise 7, yani toplamda 23. Engin Koyun’un başkan olduğu 3 sezon, 6 transfer döneminde toplam 65 adam alındı. Başka bir deyişle Engin Koyun döneminde her sezon ortalama 21.6, her transfer dönemi ise 10.8 futbolcu alındı.

Engin Koyun döneminde kaç transfer yapıldı?

5 SEZONDA 107 TRANSFER

Bilindiği gibi Kocaelispor 9 yıl aradan sonra transfer tahtasını 2019-20 sezonunda Hüseyin Üzülmez’in başkan olduğu dönemde açmış, 3.Lig şampiyonluğunun yaşandığı o sezon 19, 2.Lig Play-Off şampiyonluğunun geldiği ertesi sezon ise 23 transfer yapılmıştı. Böylece 2019’dan bugüne 5 yıllık süreçte yasağının kalkmasının ardından Kocaelispor’un yaptığı transfer sayısı 107 oldu. Bu da sezon ortalamasının 21.4, transfer dönemi ortalamasının ise 10.7 olduğunu gösteriyor.

ENGİN KOYUN DÖNEMİ TRANSFER SAYISI:

2021-22 sezonu: 15+8: 23

2022-23 sezonu: 14+5: 19

2023-24 sezonu: 16+7: 23

HÜSEYİN ÜZÜLMEZ DÖNEMİ TRANSFER SAYISI:

2019-20 sezonu: 19

2020-21 sezonu: 23

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22 Mar 2024 - 21:09 Kocaeli- Spor --- Okunma

Mahreç  Hayrettin Albayrak

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