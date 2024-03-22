Engin Koyun döneminde kaç transfer yapıldı?

EN ÇOK MERAK EDİLEN SORU
Üç yıllık Engin Koyun döneminin bitiminin ardından en çok merak edilen soru, bu süreçte kaç transfer yapıldığı. Engin Koyun 2.Lig’de Play-Off şampiyonu olduğumuz sezonun sonlarına doğru başkan seçilmişti. İlk transferlerini 14 yıl sonra döndüğümüz 1.Lig’de 2021-22 sezonunda gerçekleştirdi. Sezon başı 15 ismi renklerine bağlayan Yeşil-Siyahlı ekibimiz ara dönemde de 8 transfer yaptı ve böylece Engin Koyun küme düştüğümüz sezonu toplam 23 transferle noktaladı.
SEZON ORTALAMASI 21.6
Geride bıraktığımız sezon 2.Lig’de şampiyon olduğumuz sezon başında 14, devre arasında ise 5 futbolcu alındı, toplam 19 transfer yapıldı. Bu sezon başında kadroya dahil edilen futbolcu sayısı 16, devre arasında takıma katılan futbolcu sayısı ise 7, yani toplamda 23. Engin Koyun’un başkan olduğu 3 sezon, 6 transfer döneminde toplam 65 adam alındı. Başka bir deyişle Engin Koyun döneminde her sezon ortalama 21.6, her transfer dönemi ise 10.8 futbolcu alındı.
5 SEZONDA 107 TRANSFER
Bilindiği gibi Kocaelispor 9 yıl aradan sonra transfer tahtasını 2019-20 sezonunda Hüseyin Üzülmez’in başkan olduğu dönemde açmış, 3.Lig şampiyonluğunun yaşandığı o sezon 19, 2.Lig Play-Off şampiyonluğunun geldiği ertesi sezon ise 23 transfer yapılmıştı. Böylece 2019’dan bugüne 5 yıllık süreçte yasağının kalkmasının ardından Kocaelispor’un yaptığı transfer sayısı 107 oldu. Bu da sezon ortalamasının 21.4, transfer dönemi ortalamasının ise 10.7 olduğunu gösteriyor.
ENGİN KOYUN DÖNEMİ TRANSFER SAYISI:
2021-22 sezonu: 15+8: 23
2022-23 sezonu: 14+5: 19
2023-24 sezonu: 16+7: 23
HÜSEYİN ÜZÜLMEZ DÖNEMİ TRANSFER SAYISI:
2019-20 sezonu: 19
2020-21 sezonu: 23
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.