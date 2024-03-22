Recep Durul: Kredimizi tükettik

“ÜST DÜZEYE ÇEKMEMİZ LAZIM”

Kocaelispor’da başkanlığa vekalet eden Recep Durul büyük bir enerjiyle çalışmalara başladıklarını ifade etti. Camiayı ve takımı mental, psikolojik ve ruhsal olarak yukarı çekmek ve uyumu en üst seviyeye çekmek istediklerini ifade eden Recep Durul, “Büyük bir enerjiyle çalışmalarımız devam ediyor. Mental, psikolojik ve ruhsal olarak takımımızı üste çekmemiz lazım. Taraftarımızı yeniden bir araya getirmek ve takıma inandırmamız lazım. Bunu hep birlikte hareket ederek yapabiliriz” dedi.

“GÜÇLÜ BİR KADROMUZ VAR”

Takım olarak oyuncuların kaliteli ve kariyerleri ayaklar olduğundan da bahseden Recep Durul, “Elimizde güçlü bir kadro var. Kaliteli, kariyerli, tecrübeleri bu süreçleri daha önce geçirmiş oyuncularımız var. Yapmamız gereken kaybedilen özgüveni sağlamak ve uyumu en üst seviyeye çekmek. Kredimizi tükettik. Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Hala üçüncülük için ciddi şansımız var. Hem bizler hem de futbol takımımız, teknik heyetimiz, taraftarımız yakışanı yapacağız ve hak ettiği yere taşımak için çabalayacağız” dedi.

“YASAK DEĞİL, TEDBİR”

Durum futbolculara röportaj yasağa getirilmesiyle ilgili olarak ise, “Buna yasak demeyelim, tedbir olarak değerlendirelim. Yusuf da dahil olmak üzere hepsi bizim için değerli oyuncular. Bu armanın emanetçisi hepsi. Onlar da çok üzgünler ve duygusal bir sürecin içindeler. Bu süreçte içe dönüp sorunlara çözüm aramak daha sağlıklı olacaktır. Yasak demeyelim ama bütünlüğün korunmasına adına tedbir diyelim. Çünkü onların da duyguları var. Bazen iyi niyetle söylenen şeyler yanlış anlaşılabiliyor, başka yerlere çekilebiliyor” dedi.



