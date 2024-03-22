İzmit Caddesi sakinleri asfalt istiyor

Caddede alt yapı çalışması tamamlandıktan sonra üst yapının yapılmadığını belirten vatandaşlar, “Bu yol çocuklarımızın da okula gittiği bir yol. Gerçekten evlerimize giderken çok sorun yaşıyoruz. Yağmur yağdığında çamur içinde kalıyoruz. Yağmur olmadığında ise toz içinde. Belediyemizden bu konuda destek istiyoruz. Yolumuzun yapılmasını, çocuklarımızın temiz bir yolda okula gitmesini talep ediyoruz. Bu konuda belediyemizin elinden geleni yapacağına olan inancımız var.