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İzmit Caddesi sakinleri asfalt istiyor

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Kartepe’de bulunan Kartepe Mahallesi İzmit Caddesi’nin içinde bulunduğu durum ile ilgili vatandaşların şikayeti var.

Süriye Çatak Tek
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İzmit Caddesi sakinleri asfalt istiyor mask
İzmit Caddesi sakinleri asfalt istiyor
İzmit Caddesi sakinleri asfalt istiyor
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Caddede alt yapı çalışması tamamlandıktan sonra üst yapının yapılmadığını belirten vatandaşlar, “Bu yol çocuklarımızın da okula gittiği bir yol. Gerçekten evlerimize giderken çok sorun yaşıyoruz. Yağmur yağdığında çamur içinde kalıyoruz. Yağmur olmadığında ise toz içinde. Belediyemizden bu konuda destek istiyoruz. Yolumuzun yapılmasını, çocuklarımızın temiz bir yolda okula gitmesini talep ediyoruz. Bu konuda belediyemizin elinden geleni yapacağına olan inancımız var.

İzmit Caddesi sakinleri asfalt istiyor
İzmit Caddesi sakinleri asfalt istiyor

# VAR

22 Mar 2024 - 22:28 - Perde Arkası --- Okunma

Mahreç  Süriye Çatak Tek

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