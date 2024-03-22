Aidat 10 bin lira olur mu?

Yaşadıkları sıkıntıyı anlatan devre mülk sahipleri, “Biz zamanında bu devre mülkleri 25 bin liraya aldık. Geçtiğimiz yıl tapularımızı almak için 8 bin lira tapu parası ödedik. Ancak tapularımızı alamıyoruz. Sürekli bizi oyalıyorlar. Tapularımızı alamadığımız için devre mülkleri satamıyoruz da. Çalışanlarla muhatap kalıyoruz ve onların da yapacakları sınırlı elbette. Biz bu devre mülkleri aldığımızda yıllık 15 liralık kullanımı için 750 lira aidat ödüyorduk. Geçtiğimiz yıl bu aidat 5 bin liraya çıkartıldı. Bu kadarına da bir şey demedik. Ama bu sene yüzde 100 zam ile devre mülk aidatı 1+1’ler için 10 bin, 2+1’ler için ise 12 bin lira olduğu yine çalışanlar tarafından bize bildirildi. Devre mülkü yapanlar asla bizimle muhatap olmuyor. 25 bin liraya aldığımız devre mülke şu anda 10 bin lira aidat ödemek gerçekten çok korkunç. Emekli maaşı ile bu aidatları nasıl ödeyeceğiz. Orada çalışanların da parasını bizden çıkarmaya çalışıyorlar” dediler.