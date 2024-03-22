Eski belediye başkanı yaşamını yitirdi

Doğru Yol Partisi'nden üç dönem İhsaniye Belediye Başkanlığı yapan, sonrasında ise Demokrat Parti Gölcük İlçe Başkanlığı yapan Ahmet Levent, geçtiğimiz günlerde rahatsızlanmıştı. İstanbul'da bir hastanede tedavi altına alınan Levent, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ahmet Levent Cumartesi günü İhsaniye Yeni Merkez Camiinde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.