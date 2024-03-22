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Ölmez: OSB’yi sahiplenmeliyiz

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Seçim çalışmalarını mahalle mahalle gezerek sürdüren AK Parti ve Cumhur İttifakı Kandıra Belediye Başkan Adayı Erol Ölmez, Kandıra’nın OSB’yi sahiplenerek üretime önem vermesi gerektiğini söyledi.

Ölmez: OSB’yi sahiplenmeliyiz mask
Ölmez: OSB’yi sahiplenmeliyiz
Ölmez: OSB’yi sahiplenmeliyiz
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MİLLETVEKİLİ HÜLAGÜ EŞLİK ETTİ

AK Parti ve Cumhur İttifakı Kandıra Belediye Başkan Adayı Erol Ölmez seçim çalışmalarını mahalle mahalle gezerek sürdürüyor. Erol Ölmez’e önceki günkü ziyaretlerinde AK Parti Kocaeli Milletvekili Prof.Dr.Sadettin Hülagü de eşlik etti. Başkan Adayı Ölmez ve Milletvekili Prof.Dr.Hülagü Terziler Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Ölmez: OSB’yi sahiplenmeliyiz

“ÜRETMEYE İHTİYACIMIZ VAR

Kandıra’da yeni dönemde yapılacak proje ve çalışmaları anlatan Erol Ölmez, “Kandıra olarak OSB’yi sahiplenmemiz lazım. Oraya ürün, hayvan yetiştirip para kazanmalıyız. ‘Biz OSB’de kaç paraya çalışırız’ diye bir düşünceye ihtiyacımız yok. Üretmemiz gerekiyor. Kandıra’yı yukarıya kendi değerlerimizle çekeceğiz” ifadelerini kullandı.

Ölmez: OSB’yi sahiplenmeliyiz

Kaynak: AA

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22 Mar 2024 - 23:37 Kocaeli- Siyaset --- Okunma

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