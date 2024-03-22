Ölmez: OSB’yi sahiplenmeliyiz

MİLLETVEKİLİ HÜLAGÜ EŞLİK ETTİ
AK Parti ve Cumhur İttifakı Kandıra Belediye Başkan Adayı Erol Ölmez seçim çalışmalarını mahalle mahalle gezerek sürdürüyor. Erol Ölmez’e önceki günkü ziyaretlerinde AK Parti Kocaeli Milletvekili Prof.Dr.Sadettin Hülagü de eşlik etti. Başkan Adayı Ölmez ve Milletvekili Prof.Dr.Hülagü Terziler Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi.
“ÜRETMEYE İHTİYACIMIZ VAR”
Kandıra’da yeni dönemde yapılacak proje ve çalışmaları anlatan Erol Ölmez, “Kandıra olarak OSB’yi sahiplenmemiz lazım. Oraya ürün, hayvan yetiştirip para kazanmalıyız. ‘Biz OSB’de kaç paraya çalışırız’ diye bir düşünceye ihtiyacımız yok. Üretmemiz gerekiyor. Kandıra’yı yukarıya kendi değerlerimizle çekeceğiz” ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.