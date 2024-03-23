İzmit Belediyesi’nden Acısu Parkı açıklaması

İzmit Belediyesi’nin açıklaması şöyle: Acısu Parkı’ndaki “Sit alanını taksi durağı ve kafe işgal etti” iddialarıyla ilgili kamuoyuna duyurudur. Acısu Parkı’nda bulunan taksi durağı, belediyemize ait olmamakla birlikte ve bu yapıya ait işletme ve faaliyetler belediyemizin sorumluluğu dışındadır. Bu konuda İzmit Belediyesinin herhangi bir yetkisi veya ilişkisi bulunmamaktadır. Acısu Parkı Kafe ise, ilgili kurumlarca onaylı ve yasal izinlerle faaliyet gösteren bir projedir.