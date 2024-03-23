İzmit Belediyesi’nin açıklaması şöyle: Acısu Parkı’ndaki “Sit alanını taksi durağı ve kafe işgal etti” iddialarıyla ilgili kamuoyuna duyurudur. Acısu Parkı’nda bulunan taksi durağı, belediyemize ait olmamakla birlikte ve bu yapıya ait işletme ve faaliyetler belediyemizin sorumluluğu dışındadır. Bu konuda İzmit Belediyesinin herhangi bir yetkisi veya ilişkisi bulunmamaktadır. Acısu Parkı Kafe ise, ilgili kurumlarca onaylı ve yasal izinlerle faaliyet gösteren bir projedir.
- Perde Arkası
İzmit Belediyesi’nden Acısu Parkı açıklaması
Acısu Parkı’nın hemen yanında bulunan küçük sit alanına kurulan taksi durağı mobu ve kafe ile ilgili Perde Arkası köşesinde yer alan şikayetin ardından İzmit Belediyesi açıklama yaptı. Taksi mobunu parka kendilerinin yerleştirilmediği belirten İzmit Belediyesi, kafenin ise Anıtlar Kurulu’ndan izinli olduğunu belirtti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.