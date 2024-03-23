Bankamatik konuldu ama bir aydır arızalı

Doğu Kışla Kapalı Pazar alanının içine esnafların ve vatandaşların talebi üzerine Ziraat Bankası bankamatik koydu. Yaklaşık 1,5 ay önce konulan bankamatiğin hiç çalışmadığını belirten vatandaşlar, “Bankamatiğe gittiğimizde üzerinde “Arızalıdır lütfen kullanmayın ibaresi yer alıyor. Ama bu bankamatiğin hiç devreye girdiğini de görmedik. Bankadan ve yetkililerden talebimiz bankamatiği çalıştırmaları. Burada pazar yaparken gerçekten nakit paraya ihtiyacımız oluyor. Bu konuda gerekli çalışmanın yapılmasını istiyoruz. Pazarcılar odamızın da devreye girmesi gerektiğini düşünüyoruz” dedi.