Bu tuvaletler iş merkezine yakışmıyor

İş merkezindeki tuvaletlerin ışıklandırmasının olmadığı, fayanslarının kırıldığı, çatısının çökmek üzere olduğunu ifade eden vatandaşlar, “İş merkezi yönetimi tuvaletlerle ilgili bir çalışma yapmıyor. Kadınların da tuvaletinin olduğu bu iş merkezinde tuvalete giden koridor tamamen karanlık. Bir kadının tek başına bir karanlık yerden geçmesi neredeyse imkansız. Tuvaletlerin fayanslarının neredeyse tamamı kırık, lavaboların aynaları yok. Tuvaletlerinin tavanları neredeyse çökmek üzere. Kapıları emanet takılmış ve kapılarının çevresi doldurulmamış. Kapıları da emanet duruyor. Bu kadar sıkıntının arasında bir de tuvaletlerin kirliliği eklenince gerçekten çok kötü oluyor. İş merkezi yönetiminin bir an önce bu tuvaletlere el atmasını, temizlemesini ve tadilatlarını yapmasını istiyoruz.