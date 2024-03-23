Üniversite öğrencisi isyan etti

Yaşadığı olayı anlatan öğrenci, “Sabah okul girişinde, fakülteye yürürken ve çıkarken 10’dan fazla köpek peşimden koşup havladı ve ben artık gerçekten dayanamıyorum. Kocaeli Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencisiyim, köpeklerden korkumdan okula gidemiyorum. Bugün bir kız öğrenci beni köpek kovucu bir cihazla kurtarmamış olsaydı yolun ortasında bayılacaktım. Köpeklerden kurtulur kurtulmaz hemen aynı cihazdan sipariş verdim. Bu ekonomide öğrenci olmak zaten zorken ben bu cihaza 400 lira para verdim. Parasını da geçiyorum ben okuduğum üniversitede kendimi güvende hissetmiyorum. Bu konuda artık kalıcı bir şeyler yapılmalı” dedi.