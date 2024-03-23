Yaşadığı olayı anlatan öğrenci, “Sabah okul girişinde, fakülteye yürürken ve çıkarken 10’dan fazla köpek peşimden koşup havladı ve ben artık gerçekten dayanamıyorum. Kocaeli Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencisiyim, köpeklerden korkumdan okula gidemiyorum. Bugün bir kız öğrenci beni köpek kovucu bir cihazla kurtarmamış olsaydı yolun ortasında bayılacaktım. Köpeklerden kurtulur kurtulmaz hemen aynı cihazdan sipariş verdim. Bu ekonomide öğrenci olmak zaten zorken ben bu cihaza 400 lira para verdim. Parasını da geçiyorum ben okuduğum üniversitede kendimi güvende hissetmiyorum. Bu konuda artık kalıcı bir şeyler yapılmalı” dedi.
Üniversite öğrencisi isyan etti
Kocaeli Üniversitesinde okuyan bir öğrenci sokak köpekleri ile ilgili şikayetlerini dile getirdi.
23 Mar 2024 - 01:14 Kocaeli- Perde Arkası --- Okunma Yazdır
Mahreç Süriye Çatak Tek
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.