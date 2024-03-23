Deprem konutu hak sahipliği başvuruları için 1 günlük ek süre verildi

Valilikten yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:
"6 Şubat 2023 tarihli depremlerden etkilenen 11 ilimizde hak sahipliği başvurusunu kaçıran afetzedelerimiz için 1 günlük ek süre verilecektir. Başvurular 26 Mart 00.01'de başlayıp 26 Mart 23.59'da sona erecektir. 81 ildeki AFAD il müdürlüklerimizden başvuru yapılabilecektir. Ayrıca deprem afetinden etkilenen 11 ilde, AFAD il müdürlüklerinin belirleyeceği ilçelerde de başvuru yapılabilecektir."
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.