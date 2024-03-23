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Deprem konutu hak sahipliği başvuruları için 1 günlük ek süre verildi

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Malatya Valiliği, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde evleri ağır hasar gören ya da yıkılan ve hak sahipliği başvurusunu kaçıranlar için 1 günlük ek süre verildiğini bildirdi.

Deprem konutu hak sahipliği başvuruları için 1 günlük ek süre verildi mask
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Valilikten yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"6 Şubat 2023 tarihli depremlerden etkilenen 11 ilimizde hak sahipliği başvurusunu kaçıran afetzedelerimiz için 1 günlük ek süre verilecektir. Başvurular 26 Mart 00.01'de başlayıp 26 Mart 23.59'da sona erecektir. 81 ildeki AFAD il müdürlüklerimizden başvuru yapılabilecektir. Ayrıca deprem afetinden etkilenen 11 ilde, AFAD il müdürlüklerinin belirleyeceği ilçelerde de başvuru yapılabilecektir."

Kaynak: AA

23 Mar 2024 - 01:31 Kocaeli- Türkiye --- Okunma

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