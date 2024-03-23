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23 Mar 2024 - 08:44- Gündem G:

KOÜ öğrencileri, TÜBİTAK’a damga vurdu

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Kocaeli Üniversitesi öğrencilerinin toplamda 140 projesi, 2209-A ve 2209-B TÜBİTAK projeleri kapsamında destek almaya hak kazandı. Geçen sene 47 olan proje sayısını, bu yıl 140’a çıkaran Kocaeli Üniversitesi, adeta TÜBİTAK 2209’a damga vurdu.

KOÜ öğrencileri, TÜBİTAK’a damga vurdu mask
KOÜ öğrencileri, TÜBİTAK’a damga vurdu
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Kurulduğu günden bu yana hem kentimize hem de ülkemize katma değer üreten projelere imza atan Kocaeli Üniversitesi, hedef olarak koyduğu araştırma üniversitesi olma yolunda da emin adımlarla ilerliyor. Türkiyemiz için araştırıyor, geliştiriyor ve üretiyoruz mottosuyla hareket eden Kocaeli Üniversitesi, ülkemizin bilim alanında dünyaya açılan kapısı olmayı hedefliyor.

 

KOÜ öğrencileri, TÜBİTAK’a damga vurdu

140 proje kabul aldı

Bu kapsamda akademisyeninden öğrencisine çok sayıda bilimsel projeyi hayata geçiren Kocaeli Üniversitesi’nde, TÜBİTAK tarafından açıklanan 2023/2 dönem “2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı” ile “2209-B Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Destekleme Programı’na başvuru yapan toplam 194 projeden 140’ı destek almaya hak kazandı.

 

Son 1 yılda proje sayısı 3 katına ulaştı

Geçen sene aynı programa yapılan başvurularda 47 projesi kabul edilen Kocaeli Üniversitesi, Aday Araştırma Üniversitesi olduktan sonra yakaladığı ivmeyi, kabul gören TÜBİTAK projelerinde de gösterdi. Bu yıl Kocaeli Üniversitesi öğrencilerinin kabul gören proje sayısı 3 katına çıkarak 140’a ulaştı. 

 

Türkiye’de, 2209-A’da 19., 2209-B’de 8. sıradayız 

Kocaeli Üniversitesi başvuru yapan üniversiteler sıralamalarında da adeta lig atladı. 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı’na başvuru yapan 163 projenin 114’ü kabul edildi. Kabul oranı %70 olan Kocaeli Üniversitesi’nin Türkiye’deki sıralaması ise bir önceki yıl 40. iken bu yıl 19. sıraya yükseldi. 2209-B Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Destekleme Programı’na ise yapılan 31 projenin 26’sı destek almaya hak kazandı. %84 kabul oranı bulunan 2209-B de ise geçen sene Türkiye’deki üniversiteler arasında 17. olan Kocaeli Üniversitesi bu yıl 8. olma başarısı göstererek müthiş bir yükseliş sergiledi. 

 

Kocaeli Üniversitesi, göstermiş olduğu bu başarısıyla sadece akademisyeniyle değil öğrencisiyle de Araştırma Üniversitesi olma yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor. 

Kaynak: Bülten

# Kocaeli, Türkiye

23 Mar 2024 - 08:44 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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