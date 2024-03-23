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KADEM “Güven toplumunun inşası” eğitimini Derince’de verdi

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Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Kocaeli Temsilciliği “Güven Toplumunun İnşası Şiddetin Anatomisi ve Çözüm Yolları” eğitiminin üçüncüsünü Derince’de gerçekleştirdi.

KADEM “Güven toplumunun inşası” eğitimini Derince’de verdi mask
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KADEM Kocaeli Temsilciliği güven toplumunun sağlanması konusunda bir farkındalık oluşturmak amacıyla başlattığı eğitimlerin ilkini Başiskele’de 350 kişinin katılımıyla, ikincisini Kartepe’de 1000 kişinin katılımıyla vermişti. Kocaeli Valiliğinin koordinasyonunda yürütülen planlama doğrultusunda, “Güven Toplumunun İnşası, Şiddetin Anatomisi ve Çözüm Yolları” eğitiminin üçüncü adresi Derince ilçesi oldu. Derince Yenikent Sosyal Tesislerinde KADEM tanıtım filminin izlenmesi ile başlayan program, Kocaeli Temsilcisi Asuman Sert Erturan’ın konuşmasıyla devam etti. Erturan konuşmasında KADEM’in faaliyet alanlarından ve eğitim modüllerinden bahsetti.

350 kişinin katıldığı “Güven Toplumunun İnşası Şiddetin Anatomisi ve Çözüm Yolları Eğitimi’nin psikolojik boyutunu Psikolog Berra Demirci, hukuki boyutunu Avukat Şevval Karabacak, dini boyutunu ilahiyatçı Reyhan Ocak anlattı.

Programda Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü / ŞÖNİM, İl Jandarma Komutanlığı /KADES ve İl Sağlık Müdürlüğü / KETEM bilgilendirme ve tanıtımlar yaptı. Güven toplumunun oluşmasındaki en büyük engellerden biri olan şiddetin tüm yönleriyle ele alındığı eğitimlerle, şiddeti açığa çıkaran sebepler, şiddet türleri ve şiddetin önlenmesine yönelik çözüm önerileri hukuki, psikolojik ve dini boyutlarıyla ortaya konuluyor. KADEM Kocaeli Temsilciliği eğitimleri 12 ilçede vermeyi hedefliyor.

Kaynak: Haber Merkezi

# Kocaeli, sosyal, Kartepe

23 Mar 2024 - 08:50 Kocaeli/ Derince- Gündem --- Okunma

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