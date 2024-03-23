Moskova'da katliam: 60'tan fazla ölü, 146 yaralı

Rusya'nın başkenti Moskova'daki Crocus City Hall konser salonunda silahlı saldırı meydana geldi.

Saldırının gerçekleştiği konser salonunun bulunduğu binada patlama yaşandığı ve patlamanın yangına neden olduğu bildirildi.

Binada çıkan yangın helikopter ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle binanın çatısının çöktüğü bilgisi verildi.

ÖLÜ SAYISI 60'I GEÇTİ

Rusya Soruşturma Komitesinden yapılan açıklamada, olayın gerçekleştiği yerde uzmanların çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Hayatını kaybedenlerin cesetlerinin incelendiği aktarılan açıklamada, "Terör saldırısı sonucu 60'tan fazla kişinin öldüğü tespit edildi. Ne yazık ki kurbanların sayısı artabilir." ifadeleri kullanıldı.

Olay yerindeki silah ve mühimmat dahil bütün delillerin hepsine el konulduğu, genetik, balistik ve parmak izi incelemelerinin yürütüldüğü belirtilen açıklamada, bütün kamera görüntülerine el konulduğu ve incelendiği ifade edildi.

Rus haber ajansı Tass'a göre de saldırıda 146 kişi yaralandı. Yaralılardan 60'ının ise durumunun ağır olduğu açıklandı.

Savaş kıyafeti giymiş en az 5 kişinin makineli tüfeklerle ateş açtığı ve saldırganların olayın ardından kaçtıkları belirtildi.

Rusya Federal Ulusal Muhafız Servisi silahlı saldırıyı gerçekleştirenlerin bulunmasına yönelik operasyonun sürdüğünü bildirdi.

SALDIRIYI DAEŞ ÜSTLENDİ

Terör örgütü DAEŞ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Moskova banliyösünde yer alan Krasnogorsk'taki konser salonuna örgüt üyelerinin saldırdığını ileri sürdü.

PUTIN SALDIRI HAKKINDA BİLGİLENDİRİLDİ

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in saldırı hakkında ilk anlardan itibaren bilgilendirildiğini aktardı.

MOSKOVA'DA HAFTA SONU HALKA AÇIK TÜM ETKİNLİKLER İPTAL EDİLDİ

Olay yerine 70'ten fazla ambulans ve acil servis görevlisi sevk edilirken, başkent Moskova'da havalimanlarında güvenlik önlemlerinin artırıldığı bildirildi.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin'den de ilk açıklama geldi. Büyük bir trajedinin yaşandığını söyleyen Sobyanin, hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti.

Sobyanin hafta sonu Moskova'da tüm halka açık etkinliklerin de iptal edildiğini kaydetti.

Moskova Bölge Valisi Andrey Vorobyov da başkentte konser salonuna yapılan terör saldırısını ele almak için bir görev gücü kurduklarını duyurdu.

MEDVEDEV: ÖLÜME ÖLÜM

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, saldırıya ilişkin Telegram hesabından açıklama yaptı.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyen Medvedev, kurbanların sevenlerine de güç diledi.

Medvedev, "teröristlerin yalnızca misilleme amaçlı terörden" anladığını belirterek "Şiddete güçle karşılık verilmediği, teröristlerin toplu infazları ve ailelerine yönelik baskılara ölümlerle karşılık verilmediği sürece hiçbir mahkeme ve soruşturmanın faydası olmayacaktır." ifadesini kullandı.

Medvedev ayrıca şunları kaydetti:

"Bunların Kiev rejiminin teröristleri olduğu tespit edilirse onlara ve ideolojik ilham verenlere karşı başka türlü davranmak imkansızdır. Hepsi terörist olarak bulunup acımasızca yok edilmelidir. Böyle vahşeti gerçekleştiren devletin yetkilileri de dahil. Ölüme ölüm."

"TÜM DÜNYA SALDIRIYI KINAMAK ZORUNDA"

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Zaharova konser salonuna silahlı kişilerce düzenlenen terör saldırısına ilişkin "Tüm dünya toplumu, bu korkunç suçu kınamak zorundadır." dedi.

Zaharova, dünyanın dört bir yanındaki vatandaşların, Crocus City Hall'de düzenlenen saldırıya ilişkin bakanlığa telefon ederek, başsağlığı dileğinde bulunduğunu belirtti.

Arayanların, "tüm insanlığın gözleri önünde gerçekleşen bu kanlı terör saldırısını güçlü bir şekilde kınayan ifadeler kullandığını" kaydeden Zaharova, kurbanları kurtarmak için çaba sarf edildiğini kaydetti.

Zaharova, Beyaz Saray'ın Moskova'daki terör saldırısında Ukrayna'nın ya da Ukraynalıların parmağı olduğuna dair bir bulguya rastlanmadığı açıklamasına dikkati çekti.

Sözcü Zaharova, "Washington'daki yetkililer bu trajedinin ortasında neye dayanarak herhangi birinin olaya karışmadığına dair bir sonuca varıyorlar? Eğer ABD'nin elinde bu konuda güvenilir veriler varsa, bu veriler derhal Rus tarafına teslim edilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Zaharova, ABD'li yetkilileri bilgi paylaşımında davet ederek, "Eğer böyle bir veri yoksa, Beyaz Saray'ın hiç kimseye hoşgörü göstermeye hakkı yoktur. Rus yönetiminin de belirttiği üzere, olaya karışan herkes yetkili makamlar tarafından tespit edilecektir." ifadelerine yer verdi.

ABD, İNGİLTERE, KANADA DAHİL BAZI ÜLKELER RUSYA'DAKİ VATANDAŞLARINI UYARMIŞTI

ABD'nin Moskova Büyükelçiliği, 8 Mart'ta başkent Moskova'daki vatandaşlarına kalabalıktan uzak durma uyarısında bulunmuştu.

ABD'nin Moskova Büyükelçiliğinden 8 Mart'ta yapılan yazılı açıklamada, ABD vatandaşlarından 48 saat boyunca Moskova'da kalabalık alanlardan uzak durmaları istenerek, "aşırılık yanlılarının" buraları hedef alma planları olduğu kaydedilmişti.

ABD'nin ardından İngiltere, Almanya, İsveç, Letonya, Çekya, Kanada ve Güney Kore'nin Moskova büyükelçilikleri Rusya'daki vatandaşlarına dikkatli olmaları uyarısında bulunmuştu.

Almanya Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarının Rusya'ya seyahat etmemelerini "şiddetle" tavsiye etmişti.

İsveç, bölgedeki güvenlik durumunun kötüleştiğini savunarak, Rusya'daki vatandaşlarının uluslararası medya ve büyükelçiliklerden gelen haberleri izlemelerini tavsiyesinde bulunmuştu.

Çekya'nın Moskova Büyükelçiliği de "aşırılıkçı grupların olası saldırılarına ilişkin ortaya çıkan raporlar nedeniyle" Rusya'daki vatandaşlarının dikkatli olmasını istemişti.

ABD: SALDIRIDA UKRAYNA'NIN DAHLİ OLDUĞUNA İLİŞKİN EMARE YOK

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, günlük basın brifinginde Rusya'nın başkenti Moskova'daki bir konser salonuna silahlı kişilerce yapılan saldırıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

John Kirby, olayın "korkunç bir silahlı saldırı" olduğunu ve saldırının kurbanlarına başsağlığı dilediklerini ancak olayla ilgili bir değerlendirme yapabilmek için henüz çok erken olduğunu söyledi.

Saldırının Ukrayna ile bir bağlantısının olup olmadığı yönündeki bir soruya, "Şu anda bu saldırıya Ukrayna'nın ya da Ukraynalıların dahli olduğuna ilişkin bir emare yok, ancak haberler henüz çok yeni. Buna bakacağız, ancak daha ilk saatte bu Ukrayna ile bağlantılı gibi yanlış bir düşünceye kapılmayın." yorumunu yaptı.

Kirby ayrıca, Rusya içindeki herhangi bir siyasi motivasyon ile bu saldırıyı bağdaştırabilecek herhangi bir emare olmadığını da sözlerine ekledi.

ABD'nin Moskova Büyükelçiliğinin bir süre önce güvenlik uyarısı yayımlamasına ilişkin soruya da yanıt veren Kirby, o güvenlik uyarısıyla bu saldırının spesifik bağlantısının olmadığını belirtti.

UKRAYNA: SALDIRIYLA İLGİMİZ YOK

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Telegram hesabından Moskova'daki "Crocus City Hall" adlı konser salonuna yapılan terör saldırısına ilişkin açıklama yaptı.

Söz konusu saldırıyla Ukrayna'nın "hiçbir ilgisi olmadığını" kaydeden Podolyak, "Bu olaylar, saldırgan ülke liderliğinin kendi halkına karşı uyguladığı terörün emarelerini taşıyor." ifadelerini kullandı.

"SALDIRIDA YER ALDIĞIMIZ YÖNÜNDEKİ SUÇLAMALARI REDDEDİYORUZ"

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, bazı Rus yetkililerin, söz konusu terör saldırısında Ukrayna'nın yer aldığına yönelik iddialara tepki gösterildi.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Rus yetkililerin, Ukrayna'nın Moskova yakınlarındaki Crocus City Hall konser salonuna düzenlenen silahlı saldırıda yer aldığı yönündeki suçlamalarını kesin bir dille reddediyor."

Ülkelerine yönelik suçlamaların, "Kremlin'in provokasyonu" olarak nitelendirildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu tür suçlamaları, Rus toplumunda Ukrayna karşıtı histeriyi daha da alevlendirmek, Rus vatandaşlarının devletimize karşı suç niteliğindeki saldırganlığa katılmak üzere daha fazla seferber edilmesi için koşullar yaratmak ve Ukrayna'yı Rusya'nın gözünde itibarsızlaştırmak amacıyla Kremlin tarafından planlanmış bir provokasyon olarak görüyoruz."

Rus özel servislerinin, daha önceleri ülkedeki "kanlı provokasyonlar"ın düzenleyicisi olarak itham edildiği açıklamada, "Putin'in diktatörlüğünün kırmızı çizgileri yok. Tıpkı Ukrayna'ya karşı savaşta füze saldırıları, top atışları ve işkence sonucu binlerce barışçıl Ukraynalıyı öldürdüğü gibi kendi vatandaşlarını da siyasi amaçlarla öldürmeye hazır." değerlendirmesi yapıldı.

Bakanlık, uluslararası toplumu Ukrayna'ya yardım etmeye davet etti.

RUSYA, BMGK'DAN TOPLANTI TALEP EDECEK

Rusya Dışişleri Bakanlığı Özel Yetkili Büyükelçisi Rodion Miroşnik, Moskova'da konser salonuna düzenlenen terör saldırısıyla ilgili Rus devlet kanalı Rossiya-24’e açıklamalarda bulundu.

Saldırıya ilişkin girişimlerde bulunacaklarını anlatan Miroşnik, "Diplomatlarımız bu konuyu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısında gündeme getirecek. BMGK’dan yakın zamanda bu konuda toplantı talep edecekler ve böylelikle en büyük uluslararası kuruluştaki küresel çoğunluk bu eylemleri kınayabilecek." dedi.

Kaynak: NTV